入秋最低氣溫｜天文台錄得13.2度、大帽山3.2度　未來數日溫差大

受到強烈東北季候風影響，天文台尖沙咀總部今早（19日）錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度，其中北潭涌及荃灣可觀都低於11度；大帽山今日凌晨錄得3.2度，為全港最低，而大老山及昂坪分別錄得6.7度及6.9度。



天文台預測，影響香港的東北季候風會稍為緩和，天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼，市區明日（20日）最低15度，並提醒日夜溫差頗大。



天文台11月19日截至上午10時各區最低氣溫。(天文台圖片)

天文台最新九天天氣預報顯示，周四市區氣溫介乎15至19度，之後至下周一（24日），氣溫逐步回升至最高的24度，但下周二（25日）起，又再稍微降溫。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台11月19日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日天晴乾燥清涼。（天文台圖片）

周末至下周中期日夜溫差頗大

天文台指，覆蓋廣東沿岸的雲帶會在未來一兩日轉薄，同時東北季候風會稍為緩和，該區天色逐漸好轉，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。受乾燥的東北季候風補充持續影響，周末至下周中期華南天氣普遍晴朗，日夜溫差頗大。

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼

