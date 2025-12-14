受強烈東北季候風影響　天氣顯著轉涼　早上多區氣溫約16度

一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今早天氣明顯轉涼，截至早上約十時半，多區錄得攝氏氣溫約16度，部份地區如大埔、屯門等則錄得15.9度。天文台指，今日天氣大致多雲，早晚清涼。日間部分時間有陽光及非常乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。展望明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。



(天文台上午10時半截圖)

截至早上約十時半，天文台尖沙咀總部錄得平均氣溫約17.3度，最低16度，最高20度。沙田、西貢、黃大仙、九龍城等，平均氣溫錄得16.1至16.9度；大埔、屯門則各錄得15.9度。

本週中期氣溫逐漸回升 會有幾陣雨

天文台指，一股強烈東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區早晚清涼，天氣乾燥。隨著季候風在本週中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大，預料一道廣闊雲帶會在接近週末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，週末期間該區天色較為明朗。

根據天文台本港九天天氣預報，明日最低溫仍見16度，最高約20度，大致多雲及乾燥，早上清涼，日間短暫時間有陽光。其後多日最低氣溫徘徊19度、20度，最高氣溫則為23至25度。周四和周五會有一兩陣雨。