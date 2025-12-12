天氣｜今日最高約24度　明日氣溫顯著下降　周日最低15度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（12月12日）大致多雲。日間部份時間有陽光，氣溫介乎21至24度；吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日風勢仍然頗大。星期六（13日）稍後轉吹北風，有一兩陣雨，氣溫顯著下降。星期日（14日）及星期一（15日）市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。



圖為截至12月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初天氣乾燥 早晚清涼

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在明日稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下周初廣東沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。隨著季候風緩和，下周中期華南沿岸地區天色好轉，氣溫逐漸回升。

圖為天文台截至12月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一仍早上清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）大致多雲。稍後有一兩陣雨，氣溫顯著下降。當日最低氣溫約17度，最高22度。下周日（14日）天氣轉涼，大致多雲，初時有一兩陣雨，下午短暫時間有陽光及非常乾燥，料在15至20度之間；下周一（15日）最低16度、最高21度，料大致多雲及乾燥，仍早上清涼。

下周二（16日）及下周三（17日）部份時間有陽光，最低氣溫分別18及19度，最高分別23及24度。下周四（18日）及下周五（19日）均大致多雲，同介乎19至22度，其中下周四有一兩陣雨。下周六（20日） 大致多雲，日間部份時間有陽光，料介乎19至23度。