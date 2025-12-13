天文台｜特別天氣提示：冷鋒下午稍後橫過廣東沿岸　明早市區14度

【明日的天氣／天文台／HKO】天文台今日中午（13日）發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸，本港北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。市民應留意天氣變化，注意保暖，多關顧長者及慢性病患者。



天文台今日中午（13日）發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸。（倪清江攝）

天文台今日中午（13日）發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸。（倪清江攝）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

北風到 午夜氣溫降至16度

天文台表示，位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在下午稍後橫過沿岸地區。而一道廣闊雲帶正為廣東帶來幾陣雨。預計本港地區下午及今晚大致多雲，有一兩陣雨。吹和緩東北風，稍後北風增強，氣溫顯著下降至午夜約16度。

明早市區最低氣溫14度 星期一早上仍清涼

明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升。

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



下周初天氣乾燥 早晚清涼 周末有陣雨

天文台指出，與冷鋒相關的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，早晚清涼，天氣乾燥。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近周末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，下周末期間該區天色較為明朗。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台12月13日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

下周一仍早上清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）天氣轉涼。大致多雲，日間部分時間有陽光及非常乾燥。當日最低氣溫約14度，最高20度。下周一（15日）大致多雲及乾燥。早上清涼，日間短暫時間有陽光，氣溫料在16至20度之間；下周二（16日）氣溫開始回升，最低19度、最高23度，料部分時間有陽光。

下周三（17日）大致天晴，日間乾燥，氣溫約19至25度；下周四（18日）短暫時間有陽光，其後有一兩陣雨，最低氣溫19度，最高23度。下周五（19日）大致多雲，有幾陣雨。日間部分時間天色明朗，氣溫介乎19至22度之間。

下周六（20日） 大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫最低20度，最高24度；下周日（21日）及下周一（22日）同樣部分時間有陽光，最低氣溫同為19度，最高氣溫分別為23度及24度。