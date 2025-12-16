天文台料平安夜氣溫最高24度　聖誕節跌至17度早上清涼

尚有半個月就到2026年，冬至、聖誕節假期及除夕將至。天文台今日（16日）指東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣，預測下周日（21日)冬至日間溫暖，市區氣溫最高25度，到下周三（24日）平安夜部分時間有陽光，日間乾燥，同樣偏暖，氣溫最高24度，翌日（25日）聖誕節氣溫急跌，料市區低至17度，短暫時間有陽光，早上清涼，市民如平安夜通宵迎聖誕，直帶備外套。



天文台指，東北季候風會在未來數日繼續影響華南，明日該區普遍晴朗，日夜溫差較大；一道廣闊雲帶會在本周後期為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；隨著該雲帶轉薄，周末期間該區天色好轉，日間溫暖；天文台預料東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣。

天文台12月16日下午4時半更新九天天氣預報，預測12月24日平安夜及25日聖誕節氣溫差異大。（天文台圖片）

明天的天氣：大致天晴 日間乾燥及溫暖

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）大致天晴，日間乾燥及溫暖，氣溫最高25度，至周四（18日）及周五（19日）漸轉多雲及有幾陣雨，最低氣溫為19度；周六（20日）及下周日（21日）冬至日間部分時間有陽光，周六大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，周日，部分時間有陽光，日間溫暖，兩日氣溫介乎20至25度。

天文台預測下周一（22日）日間乾燥，氣溫稍降至18至22度；下周二（23日）大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。

天文台12月16日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介17至25度。（天文台圖片）

平安夜至聖誕節一夜跌7度

下周三（24日）平安夜氣溫料介乎19至24度，吹東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥；下周四（25日）聖誕節當日氣溫介乎17至21度，吹東北風4級，風力間中達5級，短暫時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。

