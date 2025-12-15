雙子座流星雨．多圖｜天文台料周日冬至和暖最高25度　平安夜不凍

【天文台／hko／冬至天氣／聖誕天氣／雙子座流星雨／太空館】全年三大流星雨之一的雙子座流星雨近日高峰期，不少「追星族」在今日（15日）凌晨看到流星劃過夜空，而這個流星雨一直至20日，故今晚至明日凌晨如天空無雲，仍有機會看到。



天文台預測周末期間天色逐漸好轉，而東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣，預測下周日( 21日）冬至部分時間有陽光，日間溫暖，市區氣溫最高25度；天文台今日也發出24日（下周三）平安夜預測，料部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎18至23度。



▼12月15日凌晨 雙子座流星雨▼



2025年雙子座流星雨在12月14日現高峰期，有市民在15日凌晨在元朗拍攝到多顆流星劃過夜空。圖為00:59-02:28拍攝的相片堆疊而成。(Matthew Chin提供圖片)

雙子座流星雨活躍期至12月20日

根據太空館資料，今年雙子座流星雨的活躍期為12月4日至20日，高峰期在昨日（14日）下午，流星雨的天頂每小時出現率可達到150顆。本港最佳觀賞時間為今日凌晨3時，按天文台預測，今晚部分時間多雲，或仍有機會看到，但數量不及昨晚至今日凌晨，有市民今日凌晨在元朗拍攝多顆流星劃過半夜夜空。

2025年雙子座流星雨在12月14日現高峰期，有市民在15日凌晨在元朗拍攝到多顆流星劃過夜空。圖為00:52拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為00:59拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為01:20拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為01:47拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為02:01拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為02:06拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

圖為02:28拍攝。(Matthew Chin提供圖片)

天文台預測乾燥的東北季候風會在未來一兩日緩和，華南沿岸氣溫回升，但內陸地區日夜溫差較大；預料一道廣闊雲帶會在本週後期為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；隨着該雲帶轉薄，周末期間該區天色逐漸好轉；而東北季候風補充會在下周初至中期為廣東帶來稍涼及乾燥的天氣。

聖誕將至，今日有市民到銅鑼灣時代廣場的聖誕擺設打卡。（倪清江攝）

明天的天氣：大致天晴、日間乾燥 區氣溫介乎18至23度

天文台預測明日（16日）吹東至東北風3至4級，大致天晴，初時部分時間多雲，日間乾燥，市區氣溫介乎18至23度；周三（ 17日）大致天晴，日間乾燥及溫暖，氣溫介乎19至25度，吹東北風3至4級。

受廣闊雲帶影響，天文台預測周四（18日）吹東至東北風4至5級，稍後高地達6級，部分時間有陽光，稍後有幾陣雨；到周五（19日）吹東至東北風4至5級，高地達6級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎19至22度。

天文台12月15日下午4時半更新九天天氣預報，料下周氣溫稍回落。（天文台圖片）

天文台預測周六（20日）及下周日（21日）冬至和暖，部分時間有陽光，日間溫暖。市區氣溫20以上，周六最高24度、周五最高25度。

天文台12月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎18至25度。（天文台圖片）

平安夜天氣如何？ 料部分時間有陽光、氣溫18至23度

天文台預測下周一至三（22至24日）吹東北風4級，間中5級，大致天晴，日間乾燥。下周三（24日）平安夜部分時間有陽光，市民氣溫介乎18至23度，晚上外出宜帶備外套。

近日氣溫雖然下降，但偏向和暖，康樂及文化事務署表示，由於發現疑似紅潮，屯門區黃金泳灘已懸掛紅旗，市民請勿在該處游泳，直至另行通知。