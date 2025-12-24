平安夜天氣｜今日大致天晴 日間溫暖約24度 明日轉涼跌至15度
撰文：蕭通
今日（12月24日）為平安夜，天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日大致天晴。日間溫暖，市區最高氣溫約24度，新界再高兩三度。晚上部份時間多雲；吹和緩東北風。
天文台展望，明日聖誕節（25日）轉吹北風，天氣轉涼，稍後氣溫下降至翌日最低約14度。周末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。
聖誕節假期早上相當清涼
天文台指出，廣東沿岸今日天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，聖誕節假期該區雲量增多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。
受乾燥的季候風影響，周末至下周初華南天氣普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道雲帶會在下周中期覆蓋南海北部。
拆禮物日低見14度 除夕元旦最高22度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日）聖誕節天氣轉涼，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗及乾燥，料介乎15至21度。周五（26日）拆禮物日大致多雲及乾燥，早上相當清涼，最低氣溫跌至14度，最高18度。
周六（27日）漸轉天晴，天氣乾燥，早晚清涼，料介乎15至21度。下周日（28日）及下周一（29日）均天晴，日間乾燥，其中下周日仍早上清涼，最低氣溫分別16及17度，最高分別22及23度。
下周二（30日）至下周四（1月1日）元旦短暫或部份時間有陽光，最低均為18度。其中下周二最高23度，下周三（31日）除夕及元旦最高料22度。
