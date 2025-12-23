天氣｜今日最高23度　平安夜日間溫暖約24度　聖誕節轉涼

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。此外，一道雲帶正覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港今日（12月23日）部份時間有陽光，氣溫介乎19至23度；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（24日） 平安夜日間溫暖。聖誕節（25日）轉吹北風，天氣轉涼，稍後氣溫下降至翌日最低約14度。



圖為截至12月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末至下周初早晚溫差較大

天文台指出，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在今日稍後逐漸緩和，星期三（24日）該區日間溫暖。而一股季候風補充會在星期四（25日）早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。

受乾燥的季候風持續影響，周末至下周初廣東地區天色大致良好，內陸日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下周中期影響南海北部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月23日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

聖誕節跌至15度 拆禮物日低見14度 除夕最高23度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日) 平安夜部份時間有陽光，日間溫暖，最低氣溫19度，最高24度。周四（25日）聖誕節天氣轉涼，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗。聖誕節最低氣溫15度，比前一天最高相差9度，最高氣溫為21度。周五（26日）拆禮物日大致多雲。早晚清涼，日間部份時間天色明朗及乾燥，最低氣溫跌至14度，最高18度。

周六（27日）漸轉天晴，至下周一（29日）均乾燥。其中，周六及下周日（28日）均早晚清涼，周六最低氣溫15度，最高20度。下周日至下周二（30日）均最高22度，最低氣溫從周日的16度，逐日回升至下周二的18度。其中下周一仍早上清涼。下周三（31日）除夕料介乎18至23度，短暫時間有陽光。