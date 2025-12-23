天文台料聖誕節Boxing Day清涼　市區低至14度　除夕元旦和暖22度

【天文台／HKO／聖誕節／平安夜／除夕倒數】明日周三（24日)就是平安夜，周四（25日）是聖誕節假期，天文台今日（23日）表示，預料一股東北季候風補充會在周四早上抵達華南沿岸，周四晚上市區氣溫將降至15度，比明日日間低9度，周五（26日）Boxing Day拆禮物日（聖誕節後第一個周日）再降至14度。



不過，天文台預測市區氣溫在周六 ( 27日）從谷應反彈，到除夕 （31日）回升至18至22度，天文台今日公布元旦（1月1日）天氣預測，料與除夕一樣較和暖，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至22度。



尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

卜月月天文台表示，廣東地區明日天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區雲量增多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。受乾燥的季候風影響，周末至下周初華南天氣普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道雲帶會在下周中期覆蓋南海北部。

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。今年潮興坐開篷巴士觀看，吸引不少遊客及本地居民以新角度欣賞。(廖雁雄攝)

明日平安夜的天氣：日間部分時間有陽光及溫暖 最高24度

天文台預測明日（24日）平安夜吹東北風3至4級，大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，市區氣溫介乎19至24度。

聖誕節晚上市區降至15度 Boxing Day低見14度

周四（25日）聖誕節受到南下的東北季候風影響而降溫，市區氣溫會由凌晨21度，同時風力增強強，吹北風4至5級，高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。

到周五（26日）Boxing Day拆禮物日（聖誕節後第一個周日）再降至14度，日間回升至18度，吹北至東北風4級，初時間中5級；大致多雲及乾燥，早上相當清涼，日間部分時間天色明朗。

天文台12月23日下午4時半更新九天天氣預報，料聖誕節假期降溫，除夕和元旦和暖。(天文台圖片)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。今年潮興坐開篷巴士觀看，吸引不少遊客及本地居民以新角度欣賞。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。今年潮興坐開篷巴士觀看，吸引不少遊客及本地居民以新角度欣賞。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。今年潮興坐開篷巴士觀看，吸引不少遊客及本地居民以新角度欣賞。(廖雁雄攝)

尖東聖誕節燈飾燦爛，被網民形容成有1980年代感覺。12月23日晚上不少市民及遊客到來觀賞及打卡。(廖雁雄攝)

天文台預測周六（27日 )起吹東至東北風3至4級，漸轉天晴，天氣乾燥。早晚清涼，市區氣溫由谷底緩慢回升，每日上升1度，到下周二（30日)市區氣溫介乎18至23度。

天文台12月23日下午4時半更新九天天氣預報，料2025年最後8日及2026年首日，市區氣溫介乎14至24度。(天文台圖片)

天文台預測除夕（31日）吹東至東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，氣溫介乎18至22度；元旦（1日)吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫同樣介乎18至22度。