天文台尚未曾發寒冷天氣警告　或創遲紀錄　未來9日市區最低14度

【天文台／HKO／聖誕節／平安夜／除夕倒數】今年12月上旬至中旬全國大部分地區的平均氣溫較氣候平均顯著偏高；在本港，天文台自今年9月入秋以來，仍未需要發出寒冷天氣警告，代表市區氣溫未降至12度或以下，暫最低為11月19日錄得13.2度。天文台指出，若此情況持續至12月底，將是自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。



根據天氣預報，一股季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，預料聖誕節（25日）本港轉吹北風，天氣轉涼，稍後氣溫下降至翌日（26日）最低約14度，其後逐步回升，到除夕（31日）料市區氣溫最低18度，即未來九日需發出寒冷天氣警告的可能性較低，可能打破2007年最遲發出紀錄，當年12月30日才發出首次寒冷天氣警告。



天文台科學主任（謝威寶 謝鈞澍 呂旭昇 楊逸朗 黃家興）周一（22日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《聖誕假期天氣轉涼》文章，指出根據國家氣候中心最新監測數據，今年12月上旬至中旬，全國大部分地區的平均氣溫較氣候平均顯著偏高2至4度。

其中，南嶺（地處廣東、廣西、湖南、江西四省區交界處）及其以北部分區域的平均氣溫偏高幅度更超過4度。

全國2025年12月1日至20日平均氣溫距平分佈圖，可見普遍偏高。（圖片來源︰國家氣候中心／天文台圖片）

文章指，從初步大氣環流分析，造成此次偏暖現象的主要原因有兩方面：

首先，與氣候平均相比，影響華南的冬季季候風強度整體為偏弱。

其次，於華中地區的大氣中高層（約5至10公里高度）有較氣候平均強的反氣旋環流，有利下沉氣流維持並抑制雲雨發展，地表接收的太陽輻射因而較多。因此，即使偶有冷空氣自西伯利亞經華北擴散至華中、華南地區，在南下過程中會因長時間受日照加熱而增溫。

是次偏暖現象的大氣環流分析示意圖。（天文台圖片）

科學主任指出，在此環流形勢下，本港12月上旬至中旬氣溫亦偏高，平均氣溫約20.9度，較氣候平均高約2.2度。而今年自入秋以來（截至12月21日），天文台仍未需要發出寒冷天氣警告。若此情況持續至12月底，這將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。

入秋後最遲發出首次寒冷天氣警告的紀錄為2007年。當年自入秋後，天文台直至12月30日才發出首次寒冷天氣警告。

文章指，此次區域性偏暖並非單單由上述原因所致。在氣候變暖的背景下，華南地區的冬季氣溫已呈現顯著的長期上升趨勢。此次情況可視為氣候變化與特定氣象環流的共同作用所致。

然而，以上所提及的都是氣候平均狀態，而當中日與日之間的氣溫變化依然可以很大。根據最新的九天天氣預測，一股東北季候風補充將會在聖誕節（25日，周四）早上抵達華南沿岸，該區天氣轉涼，但現時不同天氣預報模式的預測尚有分歧。

基於集合預報系統的最低溫度概率預報圖。（天文台圖片）

天文台12月22日下午4時半更新九天天氣預報，料聖誕節假期降溫，12月31日除夕和暖。(天文台圖片)

有部分預報模式預料聖誕節當日雲量較多，氣溫會由午夜起逐步下降，但亦有預報模式預料當日天色較為明朗，日間氣溫會稍為回升。因此聖誕節當日本港的氣溫變化仍取決於屆時北風抵達的時間、雲層厚薄及日間氣溫回升的幅度。

根據現時評估，聖誕節本港早上稍涼，氣溫會在稍後進一步下降至翌日（26日）最低約14度，新界部分地區寒冷。

天文台12月22日下午4時半更新九天天氣預報，料2025年最後九日，市區氣溫介乎14至24度。(天文台圖片)

文章續指。受東北季候風持續影響，預料周末期間（27及28日）本港早晚仍然清涼，天晴乾燥，日夜溫差較大。對於元旦日（2026年1月1日）雲量及天色的預測，現時各天氣預報模式仍有較大分歧。

其中人工智能模式「歐中AIFS」預測元旦日廣東地區大氣低層較為乾燥，相對濕度有50%左右，而另一工智能模式「風烏」則料相對濕度超過80%。

不同天氣預報模式對元旦日大氣較低層的水汽預測存有較大不確定性，因而影響屆時的雲量。（天文台圖片）

