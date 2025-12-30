天氣｜今晨清涼市區約17度　新界局部13度以下　明日除夕最高21度

天文台今晨（12月30日）5時45分指出，廣東地區風勢微弱，天色大致良好。本港今早市區氣溫降至17度左右。由於天朗氣清，輻射冷卻較為明顯，新界部份地區氣溫更降至13度或以下。天文台預測，本港今日大致天晴，早上清涼，部份地區能見度較低。日間乾燥及溫暖，最高氣溫約23度，相對濕度最低約50%；吹微風，稍後轉吹和緩偏東風。



天文台展望，明日（31日）除夕短暫時間有陽光，元旦（1月1日）大致多雲，晚上北風增強，氣溫開始顯著下降。隨後一兩日天氣寒冷，最低氣溫在11、12度左右。



圖為截至12月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月24日平安夜 市民及遊客尖沙咀歡渡佳節▼



+ 9

冷鋒元旦稍後抵達 隨後一兩日顯著降溫

天文台指出，廣東地區今日天色大致良好，日間溫暖。而一股偏東氣流會在除夕日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多。

預料一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色逐漸好轉。受季候風持續影響，下周初天晴乾燥，早上仍然相當清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月30日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月23日 市民遊客到灣仔利東街看聖誕燈飾▼



除夕最高21度 周六跌至11度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（31日）除夕大致多雲，日間短暫時間有陽光，介乎18至21度之間。周四（1月1日）為元旦，料日間部份時間天色明朗，晚上氣溫顯著下降，最低跌至16度，最高21度。周五（1月2日）漸轉天晴，早晚寒冷，日間乾燥，進一步跌至最低12度，較前一天最高相差9度，當日最高料為16度。周六（1月3日）仍早上寒冷，最低跌至11度、最高17度，當日料大致天晴，日間乾燥。

下周日（1月4日）天晴乾燥，早上相當清涼，料介乎13至18度。下周一（1月5日）至下周三（1月7日）均大致天晴及乾燥，早上相當清涼，最低僅14度，最高在19至20度。