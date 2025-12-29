寒潮｜天文台元旦晚或發入冬首個寒冷天氣警告　拉尼娜影響至年初

自天文台1999年設立寒冷天氣警告以來，今年11月及12月首次無寒冷天氣警告生效。天文台今日（12月29日）指出，雖然北半球冬季發生拉尼娜事件期間，增加香港冬季氣溫偏低的機率，惟在氣候變暖的背景下，近10多年來逐漸抵銷或超越拉尼娜對本港冬季的影響，平均氣溫較多是接近正常或偏高水平。



天文台預報，一道冷鋒逐漸向南移動，元旦（1月1日）晚上本港氣溫開始顯著下降，或需要發出入冬以來首個寒冷天氣警告，市民外出活動要準備合適的禦寒衣物。不過天文台料今次拉尼娜現象強度偏弱且持續時間較短，只維持至2026年初。



天文台12月29日下午4時半更新九天天氣預報，料元旦晚受冬季季候風影響，氣溫將下降。（天文台圖片）

香港冬季（12月至2月）平均氣溫時間序列及趨勢。（天文台圖片）

今年首次11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效

天文台科學主任（謝威寶 謝鈞澍 林沁宜 鍾欣樺）今日在「天氣隨筆」專欄發表一篇題為《新年初始，寒潮寫序》的文章，提到一股強烈冬季季候風即將影響本港，元旦後一兩日（1月2至3日）市區的最低氣溫會在11、12度左右，新界部份地區嚴寒，由於風勢頗大，風寒效應亦較為明顯。

天文台預告，按照目前預測，或需要發出入冬以來首個寒冷天氣警告。回顧過往紀錄，自1999年設立寒冷天氣警告以來，今年是首次11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。

拉尼娜事件時大氣環流示意圖。（天文台圖片）

今次拉尼娜強度偏弱且持續時間較短 持續至明年初

天文台表示，北半球冬季發生拉尼娜事件期間，西北太平洋及南海區域的低層大氣，通常形成較氣候平均狀態強的氣旋式環流。該環流西北側的偏北風有利引導北方的乾冷空氣南下，增加香港冬季氣溫偏低的機率。

過去一個多月，赤道太平洋中部及東部水溫下降，今年11月降至低於正常水平。根據最新觀測與氣候模式預測，天文台預料今次拉尼娜現象強度偏弱且持續時間較短，該區水溫預計明年2至3月恢復至接近正常水平，發展至完整及持續的拉尼娜事件的可能性較低。

不過天文台仍預期拉尼娜狀態維持至2026年初，期間與拉尼娜現象有關的氣旋式環流異常，仍有利北方較涼又乾燥的空氣抵達華南沿岸。

大部份天氣預報模式顯示，元旦大氣低層的水汽較多。（天文台圖片）

近年全球暖化抵銷或超越拉尼娜現象帶來的降溫

天文台又指，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有顯着長期上升趨勢，大大提高近年冬季氣溫出現「正常至偏高」的機率。換言之，全球暖化的長期增溫效應，近10多年來逐漸抵銷或超越拉尼娜對本港冬季的影響，近年發生拉尼娜事件的冬季，本港平均氣溫較多是接近正常或偏高水平。

料明年1月至3月氣溫正常至偏高、雨量正常至偏少

天文台綜合上述因素、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，預料冬季餘下時間及初春（明年1月至3月）氣溫屬正常至偏高，雨量正常至偏少的機會較高。但日與日之間的天氣和氣溫變化依然很大，間中出現寒冷天氣。

元旦早上及晚上8時的氣壓及溫度預報圖，顯示一股偏東氣流屆時影響華南沿岸，一道冷鋒亦將在晚上抵達華南沿岸地區。（天文台圖片）

元旦日間天氣開始和暖 晚間冷鋒抵達開始降溫

元旦天氣方面，天文台表示隨着東北季候風緩和，本周初期本港氣溫稍為回升，天色良好。現時大部份天氣預報模式顯示，元旦廣東沿岸的大氣低層水汽較多，有利低雲形成，本港大致多雲，日間部份時間天色明朗及天氣和暖。

天文台預料一道冷鋒會未來一兩日於華中至華南北部形成，並逐漸向南移動，由於元旦日間華南沿岸受偏東氣流影響，天氣仍然和暖，但冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，將轉吹偏北風，晚上氣溫開始顯著下降。

最低溫度概率預報圖顯示，元旦稍後氣溫將會開始顯着下降。（天文台圖片）

籲市民外出跨年要準備禦寒衣物

天文台又指，若影響華南沿岸的偏東氣流較為持久，冷鋒抵達本港並帶來降溫的時間或稍為推遲，但無論如何，元旦晚上氣溫開始顯着下降，隨後一兩日天氣轉冷，市民迎接新年的同時亦要留意天氣變化，外出活動要準備合適的禦寒衣物，並請留意最新的天氣預報。

自動分區天氣預報顯示，預測1月1日元旦下午3時，各區氣溫升至20度以上。(天文台圖片)

自動分區天氣預報顯示，預測1月2日早上7時，市區（天文台尖沙咀總部）降至12度，新界各區主要在11度或以下，北區打鼓嶺只有9度。(天文台圖片)