寒潮｜冬季季候風元旦南下一夜跌9度　天文台料周五12度周六11度

【天文台／hko／除夕天氣／元旦天氣／季候風／寒冷天氣警告】一道冷鋒將在元旦（明年1月1日）稍後抵達華南沿岸地區，天文台今日（12月29日）指受隨後的冬季季候風影響，本港元旦翌日（1月2日，周五）及周末氣溫將顯著下降，天氣轉冷，今早再調低市區（天文台尖沙咀總部）氣溫預測1度，料周五清晨跌至12度，較元旦日間低9度，周六（1月3日）再跌至11度，其後至下周三（1月7日）最低氣溫只有13、14度，料天文台屆時將發出今年入秋以來首個寒冷天氣警告。



自動分區天氣預報顯示，周五清晨各區普遍在11度或以下，元朗石崗和北區打鼓嶺跌至9度，到周六清晨則普遍跌至10度或以下，打鼓嶺將低見5度。



新界今早輻射冷卻明顯 打鼓嶺今早低見9.3度

天文台今早指出，廣東地區明日天色大致良好，日間溫暖，但內陸地區日夜溫差頗大；而一股偏東氣流會在除夕日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多。

由於天朗氣清，12月29日早上新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至13度左右，北區打鼓嶺最低只有9.3度。(天文台圖片)

由於天朗氣清，今早新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至13度左右，北區打鼓嶺最低只有9.3度；到中午，各區回升至20度以上，打鼓嶺升至22.9度，半晝溫差達13.6度。

12月29日中午時分，各區氣溫回升至20或以上，北區打鼓嶺升至近23度。(天文台圖片)

明天的天氣：早上清涼、日間溫暖 未來九日最暖一天

天文台預測明日（12月30日，周二）吹東至東北風2至3級，大致天晴，早上清涼，部分地區能見度較低，日間溫暖及乾燥，氣溫介乎17至23度，為未來九日最暖。

除夕天氣如何？

天文台指一股偏東氣流會在周三（12月31日)除夕日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多，預測風力增強，吹東風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎18至21度。

自動分區天氣預報顯示，元旦（1月1日，周四）凌晨時分，市區氣溫19度，其他區主要16、17度，外出倒數市區宜帶備保暖衣物。

天文台12月29日上午11時半更新九天天氣預報，下調1月2日及3日最低氣溫預測，分別降至12及11度。（天文台圖片）

天文台12月29日上午11時半更新九天天氣預報，預料明年1月1日元旦起氣溫急降，首星期市區最低氣溫介乎11至14度。（天文台圖片）

元旦天氣如何？

天文台表示，預料一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日（1月2日，周五）及周末氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色逐漸好轉。

元旦日天氣變化較大，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，晚上北風5級；大致多雲，日間部分時間天色明朗，晚上氣溫顯著下降，市區氣溫由日間最高21度，到午夜降至16度，新界再低兩三度。

自動分區天氣預報顯示，預測1月1日元旦下午3時，各區氣溫升至20度以上。(天文台圖片)

周五早上市區降至12度 石崗打鼓嶺低見9度

氣溫於周五（1月2日）凌晨持續下跌，市區早上降至12度，比元旦日日間21度，下降9度，日間回升至16度。自動分區天氣預報顯示，當日早上7時，新界各區主要在11度或以下，沙田、上水跌至9度，元朗石崗及北區打鼓嶺只有9度。

天文台預測周五吹北風4至5級，離岸間中6級，高地達7；漸轉天晴，日間乾燥。

自動分區天氣預報顯示，預測1月2日早上7時，市區（天文台尖沙咀總部）降至12度，新界各區主要在11度或以下，北區打鼓嶺只有9度。(天文台圖片)

周六更凍 沙田9度 大埔8度 打鼓嶺5度

天文台料周六（1月3日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致天晴，早上寒冷，日間乾燥，氣溫介乎11至17度。

自動分區天氣預報顯示，早上7時，市區（天文台尖沙咀總部）降至11度，各區主要在10度或以下，沙田和流浮山降至降至9度，大埔和上水只有8度，石崗降至7度，打鼓嶺料低見5度。

自動分區天氣預報顯示，預測1月3日早上7時，市區（天文台尖沙咀總部）降至11度，新界各區主要在10度或以下，北區打鼓嶺低見5度。(天文台圖片)

天文台指受季候風持續影響，下周初天晴乾燥，早上仍然相當清涼，吹東北風4級。下周日（1月4日)氣溫介乎13至 18度，到下周一（1月5日）二十四節氣的「小寒」，氣溫回升至介乎14至20度，其後兩日最低14度、最高19、20度。

