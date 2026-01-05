小寒天氣｜今日稍後漸受冬季季候風影響　未來數日早上約12、13度

今日（1月5日）為二十四節氣的「小寒」。天文台今晨指出，廣東地區天色大致良好。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日大致天晴，市區最低氣溫約15度。日間乾燥，相對濕度最低約40%，最高氣溫約22度；吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁偏北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得16.5度，觀塘14.3度、九龍城14.7度。新界方面，沙田錄得11.4度、大埔14.0度、上水10.8度，全港以打鼓嶺及北潭涌同為8.2度最為低溫。天文台展望，未來兩三日早上市區最低氣溫在12、13度左右，新界再低幾度，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。



圖為截至1月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

隨後兩三日天晴及非常乾燥 早晚溫差頗大

天文台指出，一股冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸，未來兩三日該區天氣轉冷，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。隨著季候風稍為緩和，周末至下周初華南氣溫略為回升，天氣持續晴朗，但早上仍然清涼。

圖為天文台截至1月5日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二至四早上相當清涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）大致天晴及乾燥，早上相當清涼，料介乎13至18度。周三（7日）及周四（8日）天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，最低均12度，最高分別18度及19度。周五（9日）仍天晴，日間非常乾燥，早上相當清涼，料介乎13至20度。

周六（10日）天晴乾燥，最高仍為20度、最低14度。下周日（11日）至下周二（13日）均大致天晴，日間乾燥，最低氣溫約在15及16度，最高在20度至21度。