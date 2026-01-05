天文台｜去年12月平均氣溫史上次高　首次連續兩月無寒冷天氣警告

本港上月（2025年12月）踏入冬季，天文台今日（5日）發表上月氣候回顧，由於月內大部分時間影響華南的東北季候風較正常弱，本港經歷了一個異常和暖的12月，多項氣溫指標均創下紀錄，包括平均氣溫達20.2度，是有紀錄以來第二「溫暖」的12月。



2025年12月天文台錄得平均氣溫，全月最高氣溫是 12月11日的26.0度，最低氣溫是12月27日早上的13.8度。（香港天文台）

2025年12月部分香港氣象要素的每日記錄。（香港天文台）

12月平均氣溫20.2度 26年來首見11、12月零「寒警」

天文台發表12月氣候回顧，指由於12月內大部分時間華南的東北季候風普遍較正常弱，因此2025年12月香港遠較正常溫暖。月內的平均最高氣溫22.4度、平均氣溫20.2度及平均最低氣溫18.4度，全部皆是有紀錄以來12月份的第二高。這亦是自1999年，首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。

天氣異常乾燥 雨量僅正常兩成

12月亦較以往少雨，全月總雨量為6.5毫米，只有正常值28.8毫米的約百分之23。全年累積雨量為2,558.7毫米，較全年正常值2,431.2毫米多約百分之5。而本港在12月大部分日子都持續大致天晴及乾燥。

12月氣溫最高26度 最低13.8度

回顧12月每周天氣變化，天文台表示，隨着雲帶及覆蓋廣東沿岸及東北季候風影響，12月初本港天氣普遍天晴及乾燥，12月11日日間更加陽光充沛，天文台錄得全月最高氣溫達26.0度。

雖然月中及月尾曾受冷鋒及強烈東北季候風補充影響，氣溫逐步下降，但整體幅度有限。降溫都僅於早上「相當清涼」，未達到寒冷天氣警告。全月最低氣溫在12月27日早上的13.8度。