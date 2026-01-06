天氣｜寒冷天氣警告續生效　今早市區降至約12度　新界再低兩三度

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（1月6日）5時45分稱，乾燥的冬季季候風正影響廣東沿岸。本港方面，今早市區氣溫普遍下降至12、13度左右，新界再低兩三度。天文台於清晨4時45分再發特別天氣提示稱，預料季候風影響華南的時間相對較長，明日（7日）及周四（8日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。



截至今晨5時40分，天文台錄得12.6度，觀塘11.4度、九龍城11.2度。新界方面，沙田錄得10.8度、大埔11.0度、上水11.1度，全港以大帽山2.3度最為低溫。天文台預測，本港今日（1月6日）天晴乾燥，相對濕度最低約40%；日間最高氣溫約18度；吹清勁北風，離岸及高地吹強。



圖為截至1月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼



未來一兩日早晚溫差頗大

天文台指出，受冬季季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上寒冷 ，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。而季候風會在周末至下周初稍為緩和，廣東沿岸早上仍然清涼。 預料一股季候風補充會在下周中期影響華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月6日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



下周仍大致天晴及乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，料介乎11至18度。周四（8日）及周五（9日）均大致天晴，日間非常乾燥。其中周四早上寒冷，最低12度、最高19度；周五則介乎13至20度。

周六（10日）天晴乾燥，最高仍為20度、最低14度。下周日（11日）至下周二（13日）均大致天晴，日間乾燥，最低氣溫約在15及16度，最高在20度至21度。下周三（14日）料天晴乾燥，最低氣溫回落至14度，最高約20度。