台灣急凍｜4天逾百人心臟驟停送院　醫提醒氣溫驟降易發心梗

台媒《聯合報》報道，近期冷氣團南下導致氣溫驟降，台灣部分地區出現個位數低溫。台灣消防署統計，4天共接獲123件非創傷性ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止/心臟驟停）救護報案。



強烈大陸冷氣團今日（1月5日）起南下，醫生提醒，當氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。



台灣氣象署發布6縣市低溫特報。（氣象署）

台灣消防署指，去年12月31日至1月3日，全台非創傷性ＯＨＣＡ人數共計123人。台北市消防局曾發文提醒，氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。

強烈大陸冷氣團南下，台灣各地氣溫逐漸下降。（示意圖／中時新聞網）

據《聯合報》，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風也表示，低溫嚴重威脅心血管疾病患者及長者健康，當氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。洪惠風提醒，低溫防護的重要關鍵就是慢性病防治，寒冬清晨及深夜是發生心血管急症的高危險時段，最好避開這段時間外出。