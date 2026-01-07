氣溫再創入冬新低　大帽山凌晨跌至近1度　天文台料今早市區10度

寒冷天氣警告生效。天文台今日（1月7日） 凌晨的特別天氣提示稱，受冬季季候風持續影響，今日至星期五（10日）早上天氣寒冷，今日市區最低氣溫（天文台尖沙咀總部）在10至11度左右，新界再低幾度。



截至今日凌晨2時20分，天文台最低錄得11.3度，打破1月3日紀錄（11.4度），再創入冬以來新低，大帽山跌至臨近1度。自動分區天氣預報顯示，料今早7時天文台降至10度，北區打鼓嶺低見5度。天文台昨晚（6日）9時45分再發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



1月7日截至凌晨2時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台凌晨發特別天氣提示：長洲錄得最高陣風時速79公里

強烈季候風信號現正生效，天文台凌晨1時45分發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。在凌晨1時30分的過去一小時，長洲錄得的最高持續風速為每小時56公里，最高陣風為每小時79公里，即烈風（8級）。紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

天文台總部氣溫創入冬新低 大帽山凌晨2時降至1.3度

大風下各區持續降溫，天文台總部在凌晨2時後錄得11.3度，打破1月3日錄得的今冬最低氣溫。大帽山在凌晨2時後降至1.3度，昂坪低見4.8度，大老山降至5.2，山頂跌至7.9，北區大隴同樣低見7.9度。

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

未來一兩日早晚溫差頗大

天文台指出，乾燥的冬季季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來寒冷及晴朗的天氣，該區日夜溫差頗大。季候風會在周末稍為緩和，廣東沿岸氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸。

天文台昨晚9時50分更新九天天氣預報，預測今日北至東北風5級，初時離岸6級，高地達8級，天晴及非常乾燥，早上寒冷，並調低今日市區氣溫預測，由原料最低11度，下調至10度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



+ 40

下周仍大致天晴及乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）及周五（9日）均天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。最低分別為11度及12度，最高19度及20度。周六（10日）天晴乾燥，早上仍相當清涼，最高21度、最低14度。

下周日（11日）大致天晴，日間乾燥，料介乎15至20度。下周一（12日）部份時間有陽光，最高仍為20度，最低回升至16度。

下周二（13日）及下周三（14日）均大致天晴及乾燥，其中下周三上相當清涼。下周二料介乎15至21度，下周三回落至14至20度。下周四（15日）部份時間有陽光，介乎15至19度之間。