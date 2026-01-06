寒冷天氣警告｜天文台預報東北季候風影響時間長　周三周四仍寒冷

香港天文台發出的寒冷天氣警告今早（6日）仍然生效，天文台指本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至12度左右，新界再低一兩度。高級科學主任唐宇煇在電台節目指，受冬季季候風影響，今早8時天文台早上錄得11.8度低溫，而新界的氣溫則更低，預計在10度至11度之間。他又指，該道冬季季候風影響時間較長，料周三至周四市區氣溫仍會保持在11至12度，要至周末或下周初才會緩和，但天氣仍會相當乾燥。



香港天文台今早（6日）發出寒冷天氣警告，並指本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至12度左右，新界再低一兩度。（資料圖片/梁鵬威攝）

唐宇煇在港台節目《千禧年代》表示，受受中國華北的冷空氣影響，本港天氣寒冷，預計冬季季候風會在周末至下周初有所緩和，但整體氣候仍將維持清涼及乾燥。他補充，新界地區因位處內陸，無高樓大廈而散熱快，因此氣溫會較市區低。

他續說，本周日夜溫差會較大，最高氣溫約為18度。寒冷天氣日數接近正常，與過去幾年比較，今年的寒冷天數可能會較多。由1991至2020年，每年寒冷天氣日數介乎9至17日左右。唐宇煇提醒市民注意保暖；天氣乾燥下，使用暖爐、暖風機時需注意火警。

家庭醫生林永和在同一節目說，隨著天氣轉冷，已見到診所排隊就診人數增加。他提醒，低溫症對於長者尤為危險，特別是獨居的長者，可能會有生命危險，呼籲市民多加留意。此外，他又指流感最近雖有回落，但仍需持續觀察，因寒冷和乾燥的環境會使人體免疫系統變弱。

林永和又指，近日市民腸胃不適的情況增多，要留意天冷時，諾如病毒和沙門氏菌等病原體會較活躍，容易導致腸胃炎等。而對於有心血管疾病患者來說，寒冷的天氣亦可能引發急性血管栓塞或中風，他建議市民要留意自身的健康狀態，及時求醫，特別是注意保暖。