寒冷天氣警告｜今早市區約12度　新界部份地區嚴寒跌至7度以下

寒冷天氣警告及霜凍警告生效。天文台今晨（1月9日）指出，冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣。本港今早寒冷，多處氣溫下降至12度左右。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度以下。截至今日清晨5時40分，天文台錄得13.5度，觀塘11.0度、黃大仙11.9度。新界方面，沙田錄得8.6度、大埔9.4度、上水6.8度，全港以打鼓嶺2.6度最為低溫。



天文台預測，本港今日天晴及非常乾燥，相對濕度最低約30%。早上寒冷，新界部份地區嚴寒。日間最高氣溫約19度。吹和緩東北風。天文台展望，未來一兩日氣溫稍為回升，天氣非常乾燥，但早上清涼。星期一（13日）風勢頗大，短暫時間有陽光。下周中期日間和暖。



圖為截至1月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

偏東氣流下周初影響 風勢頗大

天文台指出，受乾燥的冬季季候風影響，今日廣東普遍晴朗，早上寒冷。隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下周中後期為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。

圖為天文台截至1月9日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周六均乾燥 下周二起普遍晴朗

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）及下周日（11日）均天晴，早上清涼，日間非常乾燥，最低同為14度，最高分別21及20度。

下周一（12日） 大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，料介乎15至19度。 下周二（13日）及下周三（14日）均大致天晴及乾燥，最低均16度，最高分別22度及21度。下周四（15日）至下周六（17日）均日間乾燥，同介乎16至21度。其中，下周四部份時間有陽光。下周五（16日）及下周六則大致天晴。