天文台：天文大潮加東北季候風共同效應　大埔水位近期漲逾3米高

天文台昨日（8日）發文表示，香港沿岸水位在過去兩三個月有數次因天文大潮與東北季候風的共同效應而升高，令部份沿岸低窪地區出現輕微水浸，其中包括大澳、城門河河畔及大埔的河畔，包括上星期五及星期六水位上漲的個案。



該類季候風引發的水浸一般不會如熱帶氣旋相關的風暴潮嚴重，但仍可能造成不便，例如受影響的行人隧道可能需要關閉，或影響沿岸低窪地區的居民或商戶。



1月3日夜晚，沙田城門河水位上升，有水湧上路面，淹及部分行人路。（資料圖片 / 林振華攝）

天文台在網誌中解釋，近期香港沿岸的水位上升的原因。因天文大潮與東北季候風的共同效應，過去兩三個月香港沿岸水位曾有數次升得較高，令部份沿岸低窪地區出現輕微水浸，其中包括大澳、城門河河畔及大埔的河畔等。

2026年1月2日晚上，大埔區內的其中一條隧道曾發生輕微水浸。（天文台網頁圖片）

天文台表示，這類與季候風相關的水浸一般不會如熱帶氣旋相關的風暴潮般嚴重，但仍然可能會對市民造成不便，例如受影響的行人隧道可能需要關閉，或影響沿岸低窪地區的居民或商戶。

2026年1月2日及3日的高水位就是天文大潮與東北季候風共同效應的例子。當時正值天文大潮，天文潮漲潮本已較高，而東北季候風亦影響着中國東南部。該兩晚大埔滘的水位曾升至海圖基準面以上3.08米，令城門河和大埔部份河畔出現輕微水浸。其他地方亦曾錄得高水位，例如大澳在3日晚上的最高水位曾達海圖基準面以上3.05米。

2025年12月31日至2026年1月5日間大埔滘潮汐站的天文潮汐預測（紅線）與錄得的水位（藍線），其相差反映出由東北季候風引致的水位異常。（天文台網頁圖片）

天文台解釋，秋冬之時，在東北季候風影響下，中國東南沿岸海域可能持續吹大東北風。當海上吹着強風，風中的動能會轉移到海面，帶動表面水流。地球自轉會令到水流轉向，當中國東南沿岸受東北季候風影響時，其沿海的大風會令海水推向岸邊並堆疊。

當中國東南沿岸受東北季候風影響時，其沿海的大風會令海水推向岸邊並堆疊。（天文台網頁圖片）

另一方面，天文大潮會在新月和滿月附近的日子發生。在天文大潮時，潮差特別大，漲潮時水位會比正常特別高（退潮時水位亦會特別低）。如果剛好受到較強的東北季候風影響，推向沿岸的額外海水會令漲潮時的水位升得更加高，有時高得足以導致部份沿岸水浸。

天文台又稱，將利用各種預報手段，包括水動力模型、過去發生的相近個案類比，以及在中國東南沿岸錄得的水位變化等，來預測由氣象因素與天文大潮共同造成的高水位。當中，水動力模型是以天氣預測模型所預測的風為基礎，模擬風如何驅動水流而令海面升高。另外，天文台一直與其他部門緊密聯繫，當預測水位會升高至警戒線，並可能導致沿岸低窪地區出現水浸時，會提前發出通知以便他們及早準備。

公眾可參考「沿岸海面高度（試驗版）」網頁，當中載有未來12小時的總水位預測，以及水位可能出現的範圍，顯示預測的不確定性。該資訊方便市民計劃在岸邊進行的活動，或因應高水位預測及可能出現海水淹浸的風險，提前採取適當的預防措施。