天氣｜今早清涼市區約15度 日間最高約19度 隨後數日早上仍清涼
一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正逐漸覆蓋該區。天文台預測，本港今日（1月12日）大致多雲。早上清涼，市區最低氣溫約15度。日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約19度。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，隨後數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼。
本周中至後期日間和暖
天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，該區雲量較多，而偏東氣流會在明日緩和。預料乾燥的東北季候風會在本周中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣，該區日間和暖。
此外，一個低壓區會在本周中至後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。
至下周六均乾燥 下周二起普遍晴朗
天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）大致天晴，但部份地區有煙霞；早上清涼，日間乾燥，料介乎15至22度。 周三（14日）大致天晴，日間乾燥，氣溫在16至21度之間。周四（15日）及周五（16日）均部份時間有陽光，同介乎17至22度。
