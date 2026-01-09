機場快綫列車青衣「飛站」　港鐵確認有月台幕門未能開啟　正調查

有市民昨晚（8日）乘搭機場快線時，列車於青衣「飛站」直達九龍站，受影響乘客於九龍站下車後，獲安排免費坐「對頭車」返回青衣。港鐵今日（9日）確認，一列機場快綫往香港方向列車抵達青衣站後，部份月台幕門未能如常開啟，部份乘客未能於青衣站下車，港鐵公司正就事件進行調查。



有市民在社交媒體發文，指在周四晚乘搭機場快線，當列車抵達青衣站時，「有停車，不過只開車門，站幕門冇開，過多20多秒後閂車門然後開車」，結果列車直達九龍站。

發帖者稱，「啱啱喺車大家都諗住佢會一陣（再）開門，點知等咗好耐都冇開，直接飛去下一站」。他又補充，指後來有職員帶受影響乘客穿過九龍站免費坐「對頭車」返回青衣。

港鐵今日指，昨晚約6時40分，一列機場快綫往香港方向列車抵達青衣站後，部份月台幕門未能如常開啟，部份乘客未能於青衣站下車。港鐵指，列車在開往九龍站後，九龍站職員協助相關乘客返回青衣站。公司正就事件進行調查

