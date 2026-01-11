本星期有風？AI、歐美同預測颱風洛鞍生成+奇特路徑　天文台咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／洛鞍／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／1月風暴】2026年第1個颱風「洛鞍」將會生成？風烏AI、盤古AI、伏羲AI、傳統的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）等多個天氣模式均預測，本星期至下星期菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後逐漸靠近菲律賓，並往北方移動。



有專家指出，據各國數值模式最新模擬顯示，下半星期菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，並存在增強為今年西北太平洋第1號颱風「洛鞍」（Nokaen）機率。而本港天文台亦對此低壓區有預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



2026年第1個颱風「洛鞍」將會生成？

3大AI預測菲律賓東面海域有熱帶氣旋生成

2026年1月有颱風？風烏AI預測，1月13日至1月21日（星期二至下星期三）菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，隨後逼近菲律賓中部，逐漸消散。

風烏AI預測，1月13日至1月21日（星期二至下星期三）菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，隨後逼近菲律賓中部，逐漸消散。

盤古AI亦預測，1月13日至11月21日菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但盤古AI預測該熱帶氣旋結構巨型，靠近菲律賓時會轉往北方移動，隨後再大轉彎往東北方向離去。

伏羲AI同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但強度較風烏AI及盤古AI預測的弱。

盤古AI亦預測，1月13日至11月21日菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但盤古AI預測該熱帶氣旋結構巨型，靠近菲律賓時會轉往北方移動,隨後再大轉彎往東北方向離去。

伏羲AI同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但強度較風烏AI及盤古AI預測的弱。

歐美這樣預測

至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，強度及路徑與風烏AI、盤古AI和伏羲AI預測的略有不同。

GFS同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，強度及路徑與風烏AI、盤古AI和伏羲AI預測的略有不同。

ECMWF同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，強度及路徑與風烏AI、盤古AI和伏羲AI預測的略有不同。

專家指或成今年西北太平洋第1號颱風「洛鞍」

台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，根據各國數值模式最新模擬顯示，下半星期菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，並存在增強為今年西北太平洋第1號颱風「洛鞍」機率。

但他指出，氣候資料顯示，從未發生西北太平洋「1月颱風」吹襲台灣，惟會否造成間接影響，各國模擬還在調整，目前言之過早。

香港天文台這樣預測

本港天文台表示，預料1個低壓區會在本星期中至後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，受東北季候風影響，今日華南持續晴朗及非常乾燥，早上內陸地區仍然寒冷，而一股達強風程度的偏東氣流會在今日稍後至星期一影響廣東沿岸；預料乾燥的東北季候風會在本星期中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗天氣，該區日間和暖。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，氣溫15°C至22°C，暫時最高吹6級風。