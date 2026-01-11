多圖｜罕見水平日出　天文台料周日渣打馬拉松天晴 17至22度

【天文台／hko／天氣預測／渣馬天氣／渣打馬拉松】寒潮過去，天文台今日（11日）指出一股達強風程度的偏東氣流會在明日（12日）影響廣東沿岸，預料乾燥的東北季候風會在本周中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣，本港日間和暖，周四（15日）至下周二（20日）市區（天文台尖沙咀總部）氣溫介乎17至23度，本周六（17日）最高，下周日（18日）渣打馬拉松舉行當日，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎17至22度，相對濕度介乎55％至80%。



近日天晴乾燥，加上能見度高，有市民今早（11日）在清水灣拍攝到一年中甚少見的朝陽由水平線上升過程。



1月11日上午7:03，從清水灣大坳門郊野公園，可看到難得一見的水平日出。（「同一星空下」拍攝及提供圖片）

輻射冷卻明顯 北潭涌、大隴、打鼓嶺今早比大帽山氣溫更低

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港今早普遍相當清涼，天朗氣清，市區氣溫最低14.7度，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，其中西貢北潭涌錄得4度，北區大隴降至4.7度，同區打鼓嶺只有5度，比大帽山7.4度還要低。下午大部分地區的相對濕度維持在30%左右，多區中午後曾跌至約20%。

1月11日早上各區錄得的最低氣溫。 (天文台圖片)

清水灣大坳門郊野公園今早看到水平日出

今日天朗氣清，能見度極高，天文台總部有25公里，中環有29公里，赤鱲角則有40公里，西灣河更達50公里。有市民今早7時在清水灣大坳門郊野公園，拍攝到難得一見的水平日出。拍攝者「同一星空下」指出，條件之一是能見度要高，今早不錯，並要看當日的雲圖，一年中合適的日子不多，很多時日出位置海上的雲層太近海面，所以較難看到，機會比看到水平日難較低。

1月11日香港水域能見度介乎25至50公里。（天文台圖片）

明天的天氣：漸轉多雲 日間短暫時間有陽光及乾燥

天文台指一股達強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，該區雲量較多，而偏東氣流會在星期二緩和。

天文台預測明日（12日）吹東至東北風3至4級，初時5級，離岸間中6級，漸轉多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫介乎16至19度；周二（13日）吹東北風2至3級，大致天晴，但部分地區有煙霞，早上清涼，日間乾燥，市區氣溫最低15度，日間升至22度；周三（14日）吹東風4級，初時間中5級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎16至21度。

天文台1月11日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫逐漸回升。（天文台圖片）

天文台1月11日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎15至23度。（天文台圖片）

下周四起和暖 市區氣溫介乎17至23度 周日渣馬天晴乾燥

天文台預料乾燥的東北季候風會在本周中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣，該區日間和暖。預測周四（15日）至下周二（20日）市區氣溫最低17度，周六（17日）日間升至23度，其他日子最高22度，吹東至東北風3級。

渣打馬拉松下周日（18日）舉行，天文台預測當日吹東至東北風4級，間中5級，大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎17至22度，相對濕度介乎55％至80%。

天文台1月11日下午4時半更新九天天氣預報，相對濕度會稍為上升。（天文台圖片）

