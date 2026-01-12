天文台料1.20「大寒」再凍過 翌日13度 菲律賓以東低壓區將發展
又寒冷天氣警告又霜凍警告，怕冷的人捱過上周，這星期可緩和一下，但天文台預料下周二（20日）廿四節氣的「大寒」起，另一股強烈東北季候風會抵達，下周二起降溫，市區日間最低15度，翌日（21日）氣溫進一步下降，市區低見13度，新界多區跌至10度或以下，包括沙田、石崗及上水，打鼓嶺更一度低見7度，達嚴寒級別。天文台又指，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。
天文台指，本港今日（12日）下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風，展望未來數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼， 明日（13日）市區最低15度，後日（14日）最低16度，相若氣溫維持至下周一（19日），至下周二「大寒」起又起變化。
天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日緩和，而覆蓋華南的雲帶會逐漸轉薄，該區天色好轉。受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下週初天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。
沙田、石崗及上水1.21最低或跌穿10度
天文台預料另一股強烈東北季候風會在下週中期抵達華南，該區氣溫下降，下周二起降溫，市區日間最低15度，翌日氣溫進一步下降，市區低見13度，新界多區跌至10度或以下，包括沙田、石崗及上水，打鼓嶺更一度低見7度，達嚴寒級別。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。
