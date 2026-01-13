天文台九天天氣預報｜調低1.21大寒翌日低溫至12度　下周四仍寒冷

香港天文台九天天氣預報｜天文台預測｜天文台氣溫｜寒冷天氣警告料下周又來了！天文台今日（13日）上午發出的最新九天天氣預報，進一步調低下周中期的預測氣溫，在一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南下，下周二（20日）廿四節氣「大寒」開始降溫至市區最低15度，「大寒」翌日的下周三（21日），市區最低只有12度，達寒冷級別，較昨日（12日）預測再調低一度，而下周四（22日）市區氣溫亦只介乎12至16度之間，早晚寒冷。



根據天文台1月13日的九天天氣預報，進一步調低1月21日的最低氣溫，市區最低只有12度。（天文台）

強烈冬季季候風下周中期抵達 1.21及1.22寒冷

天文台最新預測顯示，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，日間和暖，日夜溫差較大，而預料一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，同時受一道廣闊雲帶影響，該區氣溫顯著下降，下周中後期天氣寒冷。

低壓區會在未來一兩日逐漸發展 移向菲律賓以東海域

此外，現時位於西北太平洋的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，隨後移向菲律賓以東海域一帶，並為該區帶來不穩定天氣。

今日乾燥 正午時分大部份地區相對濕度降至50%以下

天文台指，今日廣東地區風勢微弱，天氣乾燥，正午時分，本港大部份地區的相對濕度下降至百分之五十以下。

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



▼1月4日 機場數十棵紫花風鈴木盛開▼

