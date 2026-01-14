天文台九天天氣預報｜大寒過後又轉冷　下周三起連續3日跌至12度

【香港天文台九天天氣預報｜天文台氣溫｜寒冷天氣警告｜大寒】寒冷天氣警告料下周又「殺到」。天文台今日（14日）發出最新九天天氣預報，再調低下周中期的預測氣溫，在一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南。



下周二（20日）廿四節氣「大寒」開始市區氣溫跌至最低15度，「大寒」翌日的下周三（21日），市區最低只有12度，達寒冷級別，較昨日（12日）預測再調低兩度，而下周四及周五（22日及23日）市區氣溫亦只介乎12至16度之間，早晚寒冷。



天文台預測大寒過後又轉冷，下周三（21）起連續3日市區氣溫跌至最低12度。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據天文台1月14日的九天天氣預報，會進一步調低1月21日的最低氣溫，市區最低只有12度。（天文台）

香港天文台指下周二（20日）廿四節氣「大寒」開始降溫至市區最低15度，「大寒」翌日的下周三（21日），市區最低只有12度，達寒冷級別。（資料圖片/梁鵬威攝）

強烈冬季季候風下周中期抵達 1.21、1.22、1.23持續寒冷

天文台最新預測顯示，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，日間和暖，日夜溫差較大，預料一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，同時受一道廣闊雲帶影響，該區氣溫顯著下降，下周中後期天氣寒冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。

低壓區會在未來兩三日逐漸發展 移向菲律賓以東海域

此外，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日逐漸增強，並移向菲律賓以東海域一帶，並為該區帶來不穩定天氣。

今日及明日日間乾燥 初時能見度較低

天文台指，東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣﹐今日及本港天晴，下午乾燥。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。本周後期至下周初會持續大致天晴，日間溫暖。

▼1月10日 市民到粉嶺流水響水塘觀賞落羽松紅葉▼

