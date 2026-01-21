寒冷天氣警告｜今早多區不足14度　日間最高約17度　明日低見11度

寒冷天氣警告生效。天文台今日清晨（1月21日）發出的特別天氣提示稱，受強烈冬季季候風影響，預料明日（22日）及星期五（23日）大致多雲，天氣持續寒冷。市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度，日間氣溫回升幅度較小。市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台預測，本港今日大致多雲，早上寒冷。日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約50%，氣溫回升至17度左右；吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。截至今日清晨5時50分，天文台錄得15.5度，觀塘13.6度、九龍城13.7度、黃大仙14.4度。新界方面，沙田錄得13.5度、大埔14.2度、上水13.2度，全港以大帽山8.6度最為低溫。



圖為截至1月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月20日 強烈冬季季候風逐漸影香港▼



周末期間早上仍然清涼

天文台指出，受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，未來兩三日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。預料季候風會在周末至下周初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在今明兩日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

▼1月18日 濕地公園落羽松轉紅▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月21日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日及周一有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）及周五（23日）均大致多雲。明日料早晚寒冷，進一步跌至11至15度。周五則早上寒冷，料在12至16度之間。周六（24日）早上仍相當清涼，日間乾燥，氣溫稍為回升至14至18度。

下周日（25日）至下周四（29日）均大致多雲，除下周二（28日）最低氣溫18度以外，其餘數日最低均為17度，最高在20度至22度之間。 其中下周日及下周一（26日）有一兩陣微雨。