寒潮｜今早市區料降至12度、打鼓嶺6度　天文台圖文解釋新界特凍

【天文台／HKO／天氣】發寒冷天氣警告現正生效。受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，天文台預測今日（21日）及未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷，市區（天文台尖沙咀總部）今早料降至12度，新界會再低幾度，而北區尤低，當中打鼓嶺料低至6度。不過昨日（20日)市區及打鼓嶺最高氣溫，分別為20.1及21.7度。



為何一夜間市區降8度，而打鼓嶺相差可達15.7度，以至與市區相差達6度？天文台指出，在天朗氣清、風勢微弱及乾燥的情況下，「輻射冷卻」效應在新界內陸的空曠地區更為顯著，在晚間降溫的幅度較市區更大。如1月10日市區與新界部分地區的最低氣溫可以相差超過10度。



1月20日截至深夜各區錄得的最低氣溫。(天文台圖片)

明天的天氣：市區氣溫降至11度 大致多雲

天文台預測今日（21日）天氣轉冷，星期四及星期五（22及23日）大致多雲，天氣持續寒冷。市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度，日間氣溫回升幅度較小。

天文台預測今日吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級；天氣轉冷，市區氣溫最低12度，大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光及乾燥；預測周四（22日）吹北至東北風4至5級，大致多雲，早晚寒冷，市區氣溫降至11度，日間反彈上15度；周五（23日）吹東北風3至4級，初時間中5級，大致多雲，早上寒冷，氣溫介乎12至16度，日間部分時間天色明朗及乾燥。

天文台1月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來三日寒冷。（天文台圖片）

打鼓嶺今早氣溫料比昨日下午降近16度

天文台自動分區天氣預報顯示，今早7時將車澳和沙田降至9度，石崗和上水降至8度，打鼓嶺降至6度，後者比市區同一時間低6度，更比昨日日間21.7度，下降近16度。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月21日上午7時，尖沙咀天文台總部跌至12度，北區打鼓嶺只有6度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，1月22日上午7時，尖沙咀天文台總部跌至11度，北區打鼓嶺只有5度。(天文台圖片)

為何新界北會比市區低溫、甚至結霜？

天文台科學主任莊思寧昨晚在「天文台網誌」網頁發表題為《輻射冷卻下引致各區氣溫差異的因素》文章，指出自1999年寒冷天氣警告系統開始運作以來，2025年是首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告的年份；這個冬季直至2026年新年伊始，寒冷天氣才開始影響香港，而冬季季候風補充於1月第二周接力，為華南帶來更長時間的寒冷天氣。

1月10日早上 天文台與打鼓嶺最低氣溫差距達10.7度 差距並不常見

文章指雖然本港那數天皆是受冬季季候風影響，但在仔細分析下，這數天的寒冷天氣情況不盡相同。例如在寒冷天氣警告發出後翌日（1月6日），香港各區氣溫普遍降至12度以下，而市區與新界的最低氣溫差異較小（圖一）。

然而，到了1月10日早上，雖然市區氣溫稍為回升，但是新界大部分地區的最低氣溫降至10度以下。當天早上市區氣溫差距和新界部分地區差異頗大，例如天文台與打鼓嶺的最低氣溫差距達10.7度，這差距並不常見，為什麼會有這樣的情況呢？

圖一 1月6日各站最低氣溫分布，市區與新界各區的最低氣溫差異較小。(天文台圖片）

圖二 1月10日各站最低氣溫分布，顯示市區與新界部分地區的最低氣溫可以相差超過10度。(天文台圖片）

天朗氣清風勢微弱 新界內陸空曠地區輻射冷卻效應顯著

文章指，在天朗氣清、風勢微弱及乾燥的情況下，輻射冷卻效應在新界內陸的空曠地區更為顯著，在晚間降溫的幅度較市區更大。比較1月5日和1月9日晚上的天氣情況，雖然兩晚都是天朗氣清，但從大氣低層情況（圖三）可以看到後者明顯較乾燥，風勢較弱，引致相當強的輻射冷卻效應，因此翌日（1月10日）早上各區氣溫差距相當大。

(天文台圖片)

圖三 比較1月5日（上）和1月9日（下）晚上8時的大氣低層情況，可以看到後者空氣溫度及露點溫度差距較大，顯示大氣低層明顯較乾燥。

圖三 比較1月5日（上）和1月9日（下）晚上8時的大氣低層情況，可以看到後者空氣溫度及露點溫度差距較大，顯示大氣低層明顯較乾燥。(天文台圖片)

幾乎無風晚間 整體降溫趨勢更為穩定

文章指雖然透過分析氣象條件可以得出是否有利輻射冷卻效應的結論，但各區氣溫下降程度仍取決於個別地區的各項因素如地形、冷空氣聚集、日間受熱程度、晚間風力變化等。

回顧1月7日至8日晚間，到打鼓嶺氣象站的溫度的波動與風速有一定相關性，每當風速稍為增強，氣溫亦隨即上升（圖四）。而在幾乎無風的1月9日至10日晚間，雖然氣溫仍有小幅度波動，但整體下降趨勢更為穩定（圖五）。這些局部地區的風力變化為低溫預測帶來不確定性。

圖四 1月7日晚上8時至1月8日早上8時打鼓嶺的氣溫及十分鐘平均風速變化。(天文台圖片)

圖五 1月9日晚上8時至1月10日早上8時打鼓嶺的氣溫及十分鐘平均風速變化。(天文台圖片)

文章指當預測香港普遍會受到寒冷天氣影響時，天文台便會發出寒冷天氣警告，呼籲市民提高警惕，預防因寒冷引起體溫過低。若各區氣溫差異明顯，天文台亦會在天氣預報中加入「日夜溫差較/頗大」、「新界氣溫顯著較低」等描述。

如天氣條件適合，可能會有霜出現。當天文台預料高地或新界地面可能出現地面霜時，便會發出霜凍警告，提醒農友及有關人士採取適當預防措施，以減低因霜凍破壞農作物帶來的損失。