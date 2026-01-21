寒潮｜天文台預測明早更凍　市區低見11度　新界一區降至6度

【天文台／HKO／天氣】發寒冷天氣警告現正生效。天文台今日（21日）指出，受冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，未來一兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷，預測明早(22日)市區氣溫（天文台尖沙咀總部）降至11度，比今早低4度，新界多數降至10度以下，北區打鼓嶺跌至7度，而石崗只有6度。



天文台預測周五花（23日）仍然寒冷，市區最低12度，新界地區更低，自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺降至5跌。



冬季季候風南下，1月21日明顯轉冷，市民早上出門時穿上較保暖衣物。（廖雁雄攝）

1月20日「大寒」強烈冬季季候風逐漸影香港，下午初段尖沙咀氣溫約20度，風力增強，遊客在尖沙咀海旁打卡觀看維港景色。（梁鵬威攝）

今早氣溫比預測高 市區最低14.9度

天文台指出，冬季季候風正影響華南沿岸地區，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。正午時分，本港氣溫普遍較昨日低三至五度；今早市區氣溫最低14.9度，高於天文台昨日預測最低12度，打鼓嶺最低11.5度，大帽山最低6.6度。

1月21日截至下午14:50各區錄得的最低氣溫。（天文台圖片）

明天的天氣：大致多雲早晚寒冷 市區最低11度

天文台預測未來一兩日華南沿岸大致多雲，明日（22日)吹北至東北風4至5級，大致多雲，早晚寒冷，市區最低11度，日間升上15度。到周五（23日）稍為反彈，介乎12至16度。

天文台1月21日上午11時半更新九天天氣預報，料21至23日天氣寒冷，周未起氣溫回升。（天文台圖片）

天文台1月21日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎11至22度。（天文台圖片）

明早各區多數降至10度以下 石崗料低見6度

天文台自動分區天地預報顯示，預測明早尖沙咀及青衣11度外，其他各區多數降至10度以下，黃竹坑、將軍澳、西貢、大埔、上水及屯門等降至9度，沙田及流浮山降至8度，打鼓嶺降至7度，而石崗只有6度。

天文台自動分區天地預報顯示，1月22日上午7時天文台尖沙咀總部氣溫降至11度，其他地區都在12度之下，北區打鼓嶺7度。(天文台圖片)

周五市區氣溫回升 打鼓嶺反跌至5度

到周五仍然寒冷，自動分區天地預報顯示，市區最低12度，新界地區多數降至單位數，將軍澳和流浮山只有9度，沙田和上水降至8度，而石崗只有7度，打鼓嶺跌至5度，料受射輻冷卻影響。

天文台自動分區天地預報顯示，1月22日上午7時天文台尖沙咀總部氣溫降至12度，北區打鼓嶺反降至5度。(天文台圖片)

周末起氣溫回升 周日日間氣溫重上2字頭

天文台預料季候風會在周末期間被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，廣東沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。隨着偏東氣流會在下周初至中期逐漸緩和，廣東地區天色稍為好轉。

天文台預測周六（24日)吹東風4級，離岸間中5級，短暫時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥，市區氣溫介乎14至18度，下周日（25日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫回升至介乎17至20度，日間重上2字頭。

天文台預下周一（26日）吹東至東北風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至20度；到下周二（27日)氣溫升至介乎18至22度，吹東北風3至4級，短暫時間有陽光。

下周三至五（28日至30日)市區氣溫介乎17至21度，大致多雲，日間短暫時間有陽光；風力逐漸增強，周三吹東至東北風4級，稍後5級，到周四吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，周五吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。