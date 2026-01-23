寒冷天氣警告｜今早大部份地區12度或以下 日間乾燥最高17度
撰文：蕭通
寒冷天氣警告生效。天文台本港今日（1月23日）清晨指出，受冬季季候風影響，本港今早寒冷，大部份地區氣溫下降至12度或以下。截至今日清晨5時30分，天文台錄得12.7度，觀塘11.4度、九龍城11.0度。新界方面，沙田錄得10.7度、大埔9.8度、上水10.0度，全港以昂坪5.3度最為低溫。
天文台預測，本港今日大致多雲。早上寒冷，日間部份時間天色明朗及乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約17度；吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。天文台展望，明日（24日）早上仍然相當清涼，日間部份時間有陽光，氣溫回升，隨後兩三日大致多雲，星期日（25日）風勢較大。
下周中後期再受另一股東北季候風影響
天文台指出，冬季季候風會在今明兩日繼續為華南帶來寒冷的天氣，而覆蓋該區的廣闊雲帶會稍為轉薄，該區周末日間氣溫回升。預料季候風會在下周初被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代。而一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。
下周最低氣溫介乎17至18度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）早上仍相當清涼，日間乾燥，氣溫稍為回升至14至19度。 下周日（25日） 大致多雲，有幾陣微雨，氣溫進一步回升至17至20度。
下周一（26日）及下周二（27日）均最低氣溫18度，最高分別21度及23度。下周一料大致多雲，初時有一兩陣微雨及薄霧。下周二則短暫時間有陽光。下周三（28日）及下周四（29日）均大致多雲，低氣溫均17度，最高分別20及21度。下周五（30日）及下周六（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，同介乎18至20度。
