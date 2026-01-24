天氣過山車｜天文台料下周回暖至23度　2月初15度　馬鞍山櫻花開

早前的寒潮過後，天文台今日（1月24日）指出，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區雲量逐漸增多，天氣較為潮濕，下周初市區日間氣溫（天文台尖沙咀總部）回升至23度；不過預測季候風補充會在下周末期間影響本港，2月1日起回溫會再回落，暫料1日及2日市區最15度，2月4日為每年二十四節氣第一個「立春」，術數上為馬年開始。



位於馬鞍山恒明街休憩處的櫻花樹，在1月24日初開。（Kamny Tang拍攝及提供／Facebook專頁香港風景攝影會圖片)

經過數日寒冷天氣後，氣溫開始回升，日間天晴回暖。栽種了多棵櫻花樹的馬鞍山恒明街休憩處，近日櫻花樹開始初開，雖然多數仍含苞待放，不過未來數日氣溫回升，料下周中後期後達到「滿開」階段。

位於馬鞍山恒明街休憩處內種有多棵櫻花樹。（Kamny Tang拍攝及提供)

季候風補充會在下周末期間影響華南地區

天文台預測一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區雲量逐漸增多，天氣較為潮濕。而受一股東北季候風影響，下周中期廣東天色較為明朗。預料一道廣闊雲帶會在下周後期覆蓋華南，而季候風補充會在下周末期間影響該區。

明天的天氣：日間部分時間有陽光 晚上有一兩陣微雨

天文台預測明日（1月25日）吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，市區氣溫介乎17至21度。

天文台1月24日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日先暖後涼，2月初立春前降溫。(天文台圖片)

天文台1月24日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎15至23度。(天文台圖片)

周二部分地區有薄霧 日間最高23度

九天天氣預報顯示，下周一（1月26日）吹東至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣雨，早上沿岸有薄霧，氣溫介乎18至21度；到下周二（1月27日）吹東北風3至4級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，部分地區有薄霧，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎18至23度。下周三（1月28日）吹東至東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，氣溫回落至介乎17至21度。

下周四翻風 周五有一兩陣雨

天文台預測下周四及五（1月29及30日)翻風，周四吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，到周五吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎18至20度。

天文台1月24日下午4時半更新九天天氣預報，下周不時有微雨及薄霧，相對濕度回升。(天文台圖片)

2月1及2日市區氣溫回落至介乎15至19度

天文台預測下周六（1月31日)吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎17至20度。

到2月1及2日受季候風補充影響，氣溫稍下降，市區氣溫介乎15至19度，大致多雲，日間部分時間天色明朗；2月1日吹北至東北風4級，間中5級，2月2日吹東北風4至5級。