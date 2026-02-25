天氣｜今日早晚有一兩陣微雨　沿岸有薄霧　日間最高26度

廣東沿岸地區風勢微弱，同時一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月25日）大致多雲。早晚有一兩陣微雨，沿岸有薄霧，最低氣溫約21度。日間短暫時間有陽光及溫暖，最高氣溫約26度；初時吹微風，漸轉吹和緩偏東風。天文台展望，明日（26日）風勢較大，早晚潮濕。隨後一兩日驟雨逐漸增多。



圖為截至2月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今明早晚潮濕 本周後期至下周初有驟雨

天文台指出，受偏東氣流影響，華南沿岸今明兩日早晚潮濕，日間溫暖。預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，該區間中有驟雨，局部地區有雷暴。而一股東北季候風會在下周中期為華南帶來幾陣雨，氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月25日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六可能有雷暴 元宵節後氣溫稍降

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）多雲，有一兩陣雨，早晚沿岸有薄霧，料介乎21至24度。 周五（27日）大致多雲，有幾陣驟雨，部份地區能見度較低，最低仍為21度，最高25度。

周六（28日） 多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，料在21至23度之間。下周日（3月1日）至下周四（3月5日）均大致多雲。其中周日及下周一（3月2日）均介乎21至25度，周日料有一兩陣驟雨，下周一則料有幾陣驟雨。

下周二（3月3日）為元宵節，料有幾陣雨，氣溫稍降至20至24度。下周三（3月4日）及下周四均有一兩陣雨，氣溫進一步回落至18至22度。