天氣｜今早部份地區能見度頗低　有一兩陣雨　日間最高約24度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台今晨（2月24日）表示，本港今早天氣潮濕及有一兩陣雨，部份地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至1,000米以下。天文台預測，本港今日大致多雲。早上部份地區能見度頗低，有一兩陣雨。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約24度；吹和緩偏東風，初時風勢清勁。



天文台展望，未來一兩日日間溫暖，早晚較為潮濕，星期五（27日）至周末（28日）驟雨逐漸增多。



圖為截至2月24日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來一兩日較潮濕溫暖 下周初氣溫稍降

天文台指出，偏東氣流會在未來一兩日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，該區日間溫暖。預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，該區間中有驟雨，局部地區有雷暴。而受一股東北季候風影響，下周初至中期華南仍有幾陣雨，氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月24日清晨5時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至元宵節均有雨 周六可能有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（25日） 大致多雲，早晚有一兩陣微雨，部份地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖，料介乎21至26度。周四（26日）及周五（27日）均多雲，同介乎21至25度。 其中周四有幾陣微雨，早晚部份地區能見度較低；周五則有幾陣驟雨，初時部份地區能見度較低。

周六（28日） 多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，料在21至24度之間。下周日（3月1日）至下周二（3月3日）的元宵節均大致多雲。其中周日及下周一（3月2日）均有有幾陣驟雨，同介乎21至25度。

下周二元宵節有幾陣雨，氣溫稍降至20至24度。下周三（3月4日）有一兩陣雨，氣溫進一步回落至18至22度。