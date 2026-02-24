天文台料本周後期起有雨　下周二3.3「元宵血月」恐無緣看到

【天文台／HKO／明天的天氣／月食／元宵節天氣】天文台今日 ( 2月24日）表示，預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，間中有驟雨，局部地區有雷暴；而一股東北季候風會在下周中期為華南帶來幾陣雨，氣溫稍為下降。



下周二（3月3日）為正月十五元宵節，天文台料當日大致多雲，有幾陣雨，很大可能無緣看到月全食「元宵血月」；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎20至24度，翌日受到東北季候風影響，早上氣溫降至最低18度。



▼2022年本港11月8日 月全食與「月掩天王星」同時上演▼



2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



明天的天氣：早晚有一兩陣微雨 氣溫最高26度

天文台表示，受偏東氣流影響，華南沿岸未來一兩日早晚較為潮濕，日間溫暖，預測明日（2月25日）吹東至東北風3至4級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖，市區氣溫介乎21至26度。

九天天氣預報顯示，料周四（26日）吹東至東南風4級，初時5級，高地間中6級，多雲，有一兩陣雨，早晚部分地區能見度較低，氣溫介乎21至24度；周五（27日）大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區能見度較低，氣溫介乎21至25度。

天文台2月24日預測，2月28日星期六局部地區可能有雷暴。(資料圖片)

天文台料周六間中有驟雨 局部地區可能有雷暴

受到低壓槽影響，天文台料周六（28日）吹東至東南風4至5級，稍後高地間中6級，多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，氣溫稍涼，介乎21至23度。

▼2月12日 元宵綵燈展亮燈▼



天文台2月24日上午11時半更新九天天氣預報，料2月27日起至3月初都有驟雨。（天文台圖片）

天文台2月24日上午11時半更新九天天氣預報，料未來9日市區氣溫介乎18至26度。（天文台圖片）

天文台2月24日上午11時半更新九天天氣預報，料2月28日起較為潮濕。（天文台圖片）

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼



元宵節料多雲有雨難看到月全食 下次要等到2028年除夕

今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。

不過能否看到視乎天氣情況，按天文台今日公布的預測，當日將大致多雲，有幾陣雨，較大可能會阻礙觀賞。根據太空館資料，這次月全食過後，在本港只會有機會看到兩次半影月食和一次月偏食，下次出現月全食要等到2028月12月31日除夕晚上。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

月亮將「帶食而出」 「血月」維持一小時

天文台上周五（20日）公布，今次月食會在月出前開始，因此月亮會「帶食而出」。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。

月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，即所謂的「血月」。天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。

按天文台上周公布，市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

另外，香港太空館當晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。由於3月3日正值元宵節，太空館亦會在大堂特設天文燈謎，以謎會友，共慶元宵。