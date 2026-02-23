侵襲北京沙塵氣團今到廣東沿岸　天文台料港能見度下降可能性較低

沙塵天氣近日侵襲北京，多區達到嚴重污染級別，沙塵南下今早（23日）影響

華東地區和長三角地區。本港天文台今日中午指出，預料今日當沙塵氣團經過台灣海峽一帶時，塵粒濃度會進一步稀釋，根據現時評估，即使廣東沿岸受偏東氣流影響，因沙塵而令能見度顯著下降的可能性較低，天文台會密切監察最新情況。



+ 2

天文台科學主任（郭于庭 林家輝 黃子鈞 楊逸朗）今午在網頁「天氣隨筆」發表題為《 北方沙塵，沿岸潮濕》文章，指出本港今早天氣潮濕，局部地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至2,000米以下，但日間大部分地區的相對濕度已下降至百分之七十以下。預料偏東氣流會在未來一兩日持續影響華南沿岸，該區天氣漸轉較為潮濕。

2月23日本港早上局部地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至2000米以下。(天文台圖片)

2月23日本港早上局部地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至2000米以下。(天文台圖片)

2月23日早上8時至24日早上8時全國空氣污染預報。(中央氣象台圖片)

▼2025年4月14日 沙塵天氣襲港波友照打籃球▼



+ 2

文章指出，今早華東地區的可吸入懸浮粒子（PM10）的濃度較高，原因是一股強冷空氣夾雜著北方的沙塵氣團，過去一兩日影響中國北部地區，華北至華東地區都曾有沙塵報告；當這些沙塵氣團向南擴散的同時，其塵粒濃度也被稀釋，今早8時華東地區的沙塵報告已較昨日少。華東地區即使受沙塵天氣影響，該區的能見度未算太低。

2月23日早上8時的沙塵報告已較前一日少。（天文台圖片）

天文台指華東地區即使受沙塵天氣影響，該區的能見度未算太低。（天文台圖片）

▼2025年4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼



天文台表示，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業氣象中心網站的集合預報，預料今日當沙塵氣團經過台灣海峽一帶時，塵粒濃度會進一步稀釋。根據現時評估，即使廣東沿岸受偏東氣流影響，因沙塵而令能見度顯著下降的可能性較低，天文台會密切監察最新情況。

天文台預料2月23日當沙塵氣團經過台灣海峽一帶時，塵粒濃度會進一步稀釋。（天文台圖片）

▼2025年4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼



+ 2

天文台2月23日上午11時半更新九天天氣預報，料2月27日起至3月初都有驟雨。（天文台圖片）

天文台2月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來9日市區氣溫介乎18至26度。（天文台圖片）