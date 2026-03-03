元宵節天氣｜天文台︰高空擾動相關驟雨漸移向珠江口　籲帶傘出門

【天文台／HKO／元宵天氣】今日（3日、正月十五）是元宵節，又稱中國情人節，天文台中午公布，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東西部，逐漸向東移向珠江口一帶，提醒市民出門前記得帶備雨傘。



與高空擾動相關的驟雨正影響廣東西部，並逐漸向東移向珠江口一帶。（天文台FB圖片）

元宵天氣｜今日大致多雲 局部地區有雷暴

天文台中午在社交平台公布，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東西部，並逐漸向東移向珠江口一帶，同時一股東北季候風正影響廣東地區。

天文台表示，本港今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，晚上天氣轉涼，提醒市民出門前記得帶備雨傘。

元宵天氣｜天文台昨日料冷鋒靠近時本港會有驟雨

天文台科學主任（林家輝 黃子鈞 楊逸朗）昨日在（2日）網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《冷鋒過後的元宵節》文章，預料一道冷鋒會在昨日黃昏至今日初時橫過廣東沿岸地區。

文章又指，隨着冷鋒逐漸向南移動，前沿會有雨區發展，可能發展為強對流如颮線的天氣系統，即或會出現「石湖風」情況，預料冷鋒靠近時本港會有驟雨。