冷鋒今黃昏至明早過境　天文台料元宵氣溫跌至16度　可能打石湖風

【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／石湖風／月食／驚蟄／打小人】天文台預料冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，稍後驟雨漸轉頻密，局部地區有雷暴，冷鋒前沿可能發展為強對流如俗稱「石湖風」的颮線天氣系統。



天文台料市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會由今日日間最高25度，逐漸下降，明日元宵節早上跌至16度，一夜跌9度，間中有驟雨，局部地區有雷暴，晚上能否觀賞到月全食「元宵血月」，要視乎雲量及雨勢發展。



天文台預測周三（4日）市區氣溫會進一步降至16度，新界北跌至14度，出現「倒春寒」情況，料由周四（5日）二十四節氣「驚蟄」起緩慢回升，至下周三（11日）最高升至22度。



3月2日中午過後開始下微雨，在灣仔修頓球場，有一班學生在雨中打籃球。（倪清江攝）

3月2日中午過後開始下微雨，在灣仔修頓球場，有一班學生在雨中打籃球，有學生清理積水,減低同學滑倒風險。（倪清江攝）

一道冷鋒昨晚於華南北部形成

天文台科學主任（林家輝 黃子鈞 楊逸朗）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《冷鋒過後的元宵節》文章，指出地面天氣圖分析顯示，一道冷鋒已在昨晚（1日）於華南北部形成。在冷鋒抵達前，本港今日（2日）潮濕及沿岸有霧，初時有幾陣驟雨。

3月1日下午8時的地面天氣圖，一道冷鋒（藍色線）已在昨晚於華南北部形成。（天文台圖片）

冷鋒今日黃昏至明日元初時橫過香港 可能出現「石湖風」

文章指隨着冷鋒逐漸向南移動，預料會在今日黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，其前沿會有雨區發展，亦有可能發展為強對流如颮線的天氣系統，即或會出現「石湖風」情況，預料冷鋒靠近時本港會有驟雨。

冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日)初時橫過華南沿岸，其前沿會有雨區發展。（天文台圖片）

驟雨今日稍後料漸轉頻密 局部地區有雷暴

部分電腦模式預測冷鋒移動速度較快，因此驟雨可能會在今日稍後漸轉頻密，局部地區有雷暴；而強對流天氣系統是否會影響珠江口亦帶有一定隨機性，天文台會密切監察最新情況。

歐洲電腦模式預測本港及珠三角雨勢較大，日本模式則料大雨集中在珠江口西部的中山、珠海及江門，而「風烏」人工智能電腦模式則料雨區主要在江門西部及陽江市，本港雨量較少。

不同電腦模式預測伴隨冷鋒的驟雨影響位置存在不確定性。（天文台圖片）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

3月2日下午初段，港島逐漸有微雨，外出午膳市民都不忘帶傘。（倪清江攝）

明天的天氣：元宵節間中有驟雨 局部地區有雷暴

文章指出，冷鋒過境後，本港明日（3日）、正月十五元宵節，氣溫逐步下降至16、17度左右。受高空擾動影響，天文台上午11時半預測，明日本港仍然間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹北至東北風4至5級，多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，天氣轉涼，市區氣溫介乎17至22度。天文台下午4時半更新九天天氣預報，下調明日氣溫預測，最低降至16度。

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低16、17度。（天文台圖片）

不同電腦模式對3月3日正月十五元宵節晚上8時的雨量預測仍有分歧。(天文台圖片)

不同電腦模式對明晚8時的雨量預測仍有分歧，當中歐洲電腦模式和「風烏」人工智能電腦模式則均料本港會處於主要雨區之下，而日本模式則料主要雨區在香港以北。

能否看到「元宵血月」要視乎雲量及雨勢發展

今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食，在全食時間可看到月球變成紅色的「元宵血月」。不過現時預測多雲有雨，天文台表示，能否觀賞到今次月食要視乎晚上的雲量及雨勢的發展。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

3月3日元宵節月全食時間及過程。（天文台圖片）

周三市區最低見16度 周四「驚蟄」日間部分時間天色明朗

九天天氣預報顯示，周三（4日）吹東至東北風4至5級，大致多雲，有幾陣雨，早上清涼，天文台今日調低預測，料市區最低16度，日間取高19度。周四（5日）為「驚蟄」，天文台料吹東至東北風4級，初時5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎17至22度。

到周五（6日），料吹北至東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，相對濕度由周四介乎65%至90%，回落至介乎50%至70%。

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台3月2日自動分區天氣預報顯示，3月4日早上6時各區清涼，天文台尖沙咀總部17度，新界北打鼓嶺降至14度。（天文台圖片）

周日三八婦女節部分時間有陽光

九天天氣預報顯示，周六及周日（7日及8日）吹東風5級，離岸及高地間中6級，周六部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫介乎17至21度，周日部分時間有陽光，氣溫介乎17至20度。

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

天文台預測下周一及二（9及10日）吹東至東北風4至5級，短暫時間有陽光，氣溫介乎18至21度；下周三（11日）吹東風4級，間中5級，短暫時間有陽光，氣溫回升至19至22度。