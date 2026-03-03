元宵天氣｜今日間中有驟雨　稍後有幾陣雷暴　逐步轉涼晚上約16度

今日（3月3日）為元宵節，天文台凌晨的特別天氣提示指出，冷鋒隨後的東北季候風正影響本港。預料本港今日天氣轉涼，氣溫逐步下降至晚上最低約16度。請市民留意天氣變化。



天文台指出，驟雨亦正影響珠江口一帶，預測本港今日多雲，間中有驟雨，雨勢有時較為頻密，稍後有幾陣雷暴。天氣轉涼，日間氣溫徘徊在20度左右，稍後逐步下降至晚上最低約16度；吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，明日（4日）天氣清涼，稍後雨勢逐漸減弱。本周後期天色逐漸好轉。



圖為截至3月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 霧罩維港▼



受東北季候風影響 今明天氣轉涼

天文台指出，受冷鋒隨後的東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，本周後期及周末期間華南天色逐漸好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月3日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 壯麗瀑布雲▼



周四「驚蟄」有微雨 本周後期天色逐漸好轉

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）與周四（5日）的二十四節氣「驚蟄」均大致多雲。明日有幾陣雨，早上清涼，稍後雨勢逐漸減弱，料介乎16至19度。周四料初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎17至22度。

周五（6日）至下周三（11日）均部份或短暫時間有陽光。其中周五日間乾燥，介乎18至23度。周六（7日）及周日（8日）最低氣溫均為17度，最高分別21及20度。下周一（9日）及下周二（10日）均介乎18至21度，下周三則在19至22度之間。