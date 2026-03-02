元宵節｜天文台料16度挑戰近9年最凍紀錄　能否看到月食視乎2因素

【明天的天氣／元宵節2026／天文台／HKO／石湖風／月食／驚蟄／打小人】一道冷鋒今晚（3月2日)至明天（3日）正月十五元宵節早上橫過廣東沿岸，氣溫將下降。天文台今日下午4時半下調明日元宵節市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）預測1度，料明晚跌至16度，挑戰2022年元宵（2月15日)錄得的15.8度，若低於該溫將成近9年最凍紀錄。



明日傍晚本港上空會出現月全食，在7時「食既」至8時「生光」前，月球會變成紅色，不過天文台料明日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，能否看到「元宵血月」要視乎的雲量及雨勢的發展。



▼3月2日霧鎖香江▼



3月2日仍然大霧，吸引一班攝影愛好者特別跑上太平山頂拍攝霧鎖香江景色。圖為06:45-07:15攝於山頂（Nero Sin拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

3月2日仍然大霧，吸引一班攝影愛好者特別跑上太平山頂拍攝霧鎖香江景色。圖為07:00攝於山頂。（Ken Fok拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

近數日潮濕有霧，一班攝影愛好者昨晚（1日)到太平山頂，由半夜拍攝霧鎖香江情景到日間。

一道冷鋒今日黃昏至明日（3日）初時橫過廣東沿岸地區，與冷鋒相關的雷雨區傍晚逐漸向南靠近香港，天文台於晚上7時50分發出今年首個黃色暴雨警告信號，至10時15分取消，生效約2.5小時。

3月2日仍然大霧，吸引一班攝影愛好者特別跑上太平山頂拍攝霧鎖香江景色。圖為07:00至07:30攝於盧吉道。（Howard Tong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

3月2日仍然大霧，吸引攝影愛好者拍攝霧鎖香江。圖為18:18在東區走廊拍攝（Boby Chim拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣雷暴 雨勢有時較為頻密

天文台今晚10時許表示，與冷鋒相關的東北季候風會逐漸影響本港，預料本港明日元宵節天氣轉涼，市區氣溫會由今晚午夜約22度，逐步下降至明晚最低約16度；吹微風，漸轉吹和勁至清勁北至東北風，多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時較為頻密。

根據天文台資料，近年最低溫元宵節為2017年（2月11日），市區錄得11.5度，次低為2022年（2月15日)錄得的15.8度，明日有可能遇到挑戰，一旦錄得低於15.8度，將是近九年最凍元宵節。

天文台3月2日晚上10時20分更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低16、17度。（天文台圖片）

天文台3月2日晚上10時20分更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

能否看到「元宵血月」要視乎雲量及雨勢發展

今年元宵節較為特別，明日傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食，在全食時間可看到月球變成紅色的「元宵血月」。

▼2月12日 元宵綵燈展亮燈▼



不過按天文台現時預測多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，可看到的機會不大，天文台表示，能否觀賞到今次月食要視乎明晚雲量及雨勢的發展。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

3月3日正月十五元宵節傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食，月出時分向東無遮掩地方可看到，但需天氣配合。（太空館Facebook圖片）

3月3日元宵節月全食時間及過程。（天文台圖片）