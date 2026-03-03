血月月全食｜本港元宵節多雲看不到　下次2028年除夕晚邊看邊倒數

【血月／月食／月全食／YouTube直播／天文台／天氣】今日（3月3日）是正月十五元宵節，恰逢月全食將再次在本港上空出現，在7時04分至8時03分「全食」階段變食紅色，可難得一見「元宵血月」。不過天公不造美，天文台料今晚大致多雲，間中有驟雨，最終看不到。今次澳洲東部也可看到月全食，有當地港人就目擊月球被「食」，變成「血月」，再生光過程。



下次在港可見到月全食，要等到2028年，而該次也頗特別，會發生在該年的12月31日除夕晚上，由晚上11:07至1月1日凌晨2:37，如天氣良好，有望看住月食倒數。至於下次元宵月全食，則要等到2036年2月12日凌晨。



3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）

3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）

3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）

北海道名寄市立天文台YouTube直播

3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）

3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）

天文台科學主任（預報業務）黃逸雋表示，預測今晚大致多雲，間中有驟雨，除非雲層間有罅隙，否則在本港觀測月全食的機會比較低。他又指，天文台會繼續在社交平台直播月全食，若天氣太差將中斷直播，而下次元宵節出現的月全食為2036年。

今日內地東部地方及全台灣都可看到月全食，而日本南部也可看到。台灣及日本官方天文機構都有直播。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

月全食是什麼？月全食的意思？血月是什麼？

血月是一種罕見的天文現象，一般在月全食的時候發生。當月亮完全進入地球的本影時，太陽、地球和月亮三者排列成一條直線，此時太陽光無法直接照射到月亮，只剩下地球的大氣層會將部分光線折射在月亮上，由於紅光波長能夠穿透大氣層，故此，月亮便會呈現出紅銅色的光輝，被稱為血月。

月全食2026幾時開始？

天文台指，今次月食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。

3月3日正月十五元宵節傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食，月出時分向東無遮掩地方可看到，但需天氣配合。（太空館Facebook圖片）

下次香港可以看到的月食是幾時？

月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。下一次在香港可以觀看到的月食將會是2027年2月21日出現的半影月食，而月全食則要等待至2028年12月31日。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

這次月全食的詳情如下：

日期 時間 現象 仰角 方向 3月3日 （周二） 下午4時43分 半影食始 地平線以下 在香港看不到 下午5時50分 初虧 地平線以下 在香港看不到 下午6時22分 月出 -1度 東（83度） 下午7時4分 食既 9度 東（87度） 下午7時34分 食甚 15度 東（90度） 下午8時3分 生光 22度 東（93度） 下午9時18分 復圓 38度 東（101度） 下午10時25分 半影食終 53度 東南偏東 （112度）

月全食2026有直播嗎？

天文台表示，市民今晚可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

另外，香港太空館今晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。由於3月3日正值元宵節，太空館亦會在大堂特設天文燈謎，以謎會友，共慶元宵。

在月全食時，月球並非完全看不見的，這是由於太陽光在通過地球的稀薄大氣層時受到折射進入本影，投射到月面上，令到月面呈紅銅色。（天文台網頁截圖）

月全食成因是什麼？

據天文台資訊，地球在背著太陽的方向會出現一條陰影，稱為地影。地影分為本影和半影兩部分。本影是指沒有受到太陽光直射的地方，而半影則只受到部分太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中有時會進入地影，這就產生月食現象。

當月球整個都進入本影時，就會發生月全食。在月全食時，月球並非完全看不見的，這是由於太陽光在通過地球的稀薄大氣層時受到折射進入本影，投射到月面上，令到月面呈紅銅色。視乎月球經過本影的路徑及當時地球的大氣情況，光度在不同的月全食會有所不同。