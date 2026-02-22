天文台料周四起有雨 元宵有微雨恐影響觀月全食 3月初或倒春寒
【天文台／HKO／明天的天氣／月食／元宵節】現正冬末春初，天文台今日（2月22日)指出，隨著一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，預測由周四（26日）持續有雨，料下周二（3月3日）正月十五元宵大致多雲，初時有一兩陣微雨，可能影響觀看當晚元宵月全食。
天文台指一股東北季候風會在下周初逐漸影響華南，該區氣溫稍為下降，料元宵當日市區（以天文台尖沙咀總部計）最低18度。延伸預報顯示，其後氣溫可能續降，現「倒春寒」情況。
明天的天氣：大致多雲 有一兩陣微雨
天文台預料偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，大致多雲，天氣較為潮濕，預測明日（23日）年初七「人日」，吹東風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎20至23度。
九天天氣預報顯示，周二（24日）起較和暖，大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光及溫暖，氣溫最高25度；周三（25日）同樣大致多雲，有一兩陣微雨，初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及溫暖，最高26度。
天文台料周五有幾陣驟雨 周六間中有驟雨
隨着低壓糟逐漸南下華南沿岸，天文台預測周四（26日）起暫別陽光，吹東至東南風4級，離岸間中5級，多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎21至25度；周五（27日）多雲，有幾陣驟雨，部分地區能見度較低，氣溫同樣介乎21至25度。
來到周六（28日），冬季最後一日，天氣會較差，預測吹東風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨，氣溫最高24度。
東北季候風下周漸影響華南 下周二元宵節最低18度
踏入3月春季開始，天文台指一股東北季候風會在下周初逐漸影響華南，該區氣溫稍為下降。下周日（3月1日）氣溫稍降，市區介乎20至23度，吹東風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周一（2日）天氣相若，氣溫最低19度；到下周二（3日）正月十五元宵節會比較清涼，氣溫料介乎18至22度，吹東至東北風4至5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨。
天文台延伸天氣預報顯示，下周整周維持較清涼，元宵節過後可能再稍為降一兩度，即出現「倒春寒」情況。
元宵節傍晚至晚上本港上空將出現月全食
今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，市民可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。不過能否看到，都要看天氣情況，按今日公布的預測，當日將大致多雲，初時有一兩陣微雨，可能會影響觀賞。
月亮將「帶食而出」 「血月」維持一小時
天文台上周五（20日）公布，今次月食會在月出前開始，因此月亮會「帶食而出」。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。
月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，即所謂的「血月」。天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。
日期
時間
現象
仰角
方向
3月3日
（周二）
下午4時43分
半影食始
地平線以下
在香港看不到
下午5時50分
初虧
地平線以下
在香港看不到
下午6時22分
月出
-1度
東（83度）
下午7時4分
食既
9度
東（87度）
下午7時34分
食甚
15度
東（90度）
下午8時3分
生光
22度
東（93度）
下午9時18分
復圓
38度
東（101度）
下午10時25分
半影食終
53度
東南偏東
（112度）
天文台表示，市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。
另外，香港太空館當晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。由於3月3日正值元宵節，太空館亦會在大堂特設天文燈謎，以謎會友，共慶元宵。