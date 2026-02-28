元宵好去處｜黃大仙祠元宵晚會拜月老求良緣　太空館觀罕見月全食

【元宵節／中國情人節／好去處／黃大仙祠／月全食】農曆正月十五是（3月3日）是元宵節，即中國情人節，傳統習俗活動包括賞花燈、猜燈謎及吃湯圓等，適逢當晚本港上空將出現罕見「血月」天文現象，市民可考慮到黃大仙祠舉辦的元宵晚會，在桃花樹前打卡及到月老殿求良緣，或參與太空館舉辦的「月全食．元宵夜」活動，通過天文望遠鏡觀測月食，大玩天文燈謎攤位應節。下文列出各活動詳情。



黃大仙祠元宵節將廣布桃花，營造浪漫氣氛。（嗇色園圖片）

元宵節當日，善信可在桃花樹上掛上祈願卡。（嗇色園圖片）

大批善信過去在元宵節當日特意參拜月老。（嗇色園圖片）

農曆正月十五元宵節素有「中國情人節」之稱，因歷史上婦女門禁深嚴，平日鮮有步出閨門，惟元宵節可外出遊玩，故不少男女藉此相識，並結下良緣。

元宵好去處｜黃大仙祠元宵晚會 拜月老及桃花樹下求良緣

嗇色園公布，過去每年元宵佳節有數以萬計善信特意前往月老殿，「手掐手印」參拜月老，冀獲得庇佑覓得良緣佳偶，已婚者則求幸福美滿，因此今年將續辦元宵晚會，與善信同樂，開放時間延長至晚上9時，最後入園時間為晚上8時。

嗇色園將在園內廣布桃花，營造浪漫氣氛，由當日上午9時起，參拜月老及捐款20元，即領取「月老手繩」一條及獲贈祈願卡一張，善信可在卡上寫下心願，並掛在園內的玉液池及從心苑的「祈願桃花樹」上。

過往黃大仙祠舉行的元宵晚會吸引大批善信。（嗇色園圖片）

嗇色園歡迎善信身穿華服感受園內氣氛。 （嗇色園圖片）

元宵好去處｜晚上6時後入園送「發光串燒湯圓」打卡

嗇色園又指，歡迎善信身穿華服入園，在黃大仙祠內的一級歷史建築留下倩影，園內更設有多個打卡位，包括逾兩米高的大湯圓、月亮造型打卡位置等。另外為鼓勵善信感夜間氣氛，下午6時後入園可獲贈「發光串燒湯圓」。

而設於月老廣場的「大仙文創」，同樣將延長開放時間至晚上9時。助緣文創品包括︰月老小福袋、心月之約手繩、情侶皮手繩、姻緣美滿冰箱貼、月老姻緣簿造型公仔、月亮心心公仔等。

黃大仙祠元宵晚會



時間︰早上9時至晚上9時（最後入園時間晚上8時）

地點︰月老廣場（近黃大仙地鐵站B2出口）

其他︰參拜月老及捐款20元送「月老手繩」及祈願卡



香港太空館舉辦「月全食．元宵夜」活動。（香港太空館FB圖片）

2026年元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

元宵好去處｜太空館辦「月全食．元宵夜」玩天文望遠鏡

香港太空館公布，將舉辦「月全食．元宵夜」活動，不設入場費，入場市民可通過天文望遠鏡觀測月食，參加「月食學堂」中認識更多月食相關的天文知識，館內並設有天文燈謎攤位應節。而無暇到場的市民可在當晚7時15分至晚上9時半，在網上觀看月食全過程。

香港太空館晚上6時起，在太空館正門處派發參加證，一人一證，市民須按參加證上的指定時段參加觀測及講座環節。若當日天氣欠佳，活動內容將會有所調整，請留意太空館FB和IG專頁的最新公布。

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



+ 12

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



+ 9

元宵好去處｜下次月全食為2028年12月31日晚上

香港太空館資料顯示，當晚月全食過後，在本港只有機會看到兩次半影月食和一次月偏食，下次月全食則有待2028月12月31日除夕晚上。

太空館月食學堂、月食觀測及天文燈謎



第一節︰晚上6時45分至7時40分

第二節︰晚上7時15分至8時10分

第三節︰晚上7時45分至8時40分



其他︰

每一節首25分鐘在演講廳參加月食學堂，最後25分鐘在天台參加月食觀測

當日晚上6時起在太空館正門處派發參加證



農曆新年期間，尖沙咀文化中心露天廣場每晚6時至11時，舉辦「丙午年春節綵燈展」。（政府新聞處圖片）

圖為資深紮作師傅許嘉雄製作的綵燈《獅躍新春 馬到功成》。（政府新聞處圖片）

圖為資深紮作師傅冒卓祺製作的《駿馬迎春 非遺呈祥》。（政府新聞處圖片）

元宵好去處｜尖沙咀文化中心「丙午年春節綵燈展」打卡

農曆新年期間（2月12日至3月15日），康樂及文化事務署每晚6時至11時，在尖沙咀文化中心露天廣場，舉辦「丙午年春節綵燈展」，展出融合不同香港非物質文化遺產元素的璀璨綵燈，集節慶氣氛與精湛紮作技藝於一身。

打卡綵燈包括由非遺辦事處策劃、資深紮作師傅冒卓祺製作的《駿馬迎春 非遺呈祥》，該花燈以駿馬、蝠鼠和醒獅作為主題；以及由資深紮作師傅許嘉雄製作的《獅躍新春 馬到功成》，融入香港中式長衫、全盒、金錢及大吉等元素。

尖沙咀文化中心「丙午年春節綵燈展」



時間︰晚上6時至11時

地點︰尖沙咀文化中心露天廣場

其他︰不設收費入場

