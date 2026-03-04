天氣｜今日清涼早上約15度　初時雨勢有時較頻密　局部地區有雷暴

與高空擾動相關的雷雨區持續影響廣東沿岸，且東北季候風為廣東帶來清涼的天氣。天文台指出，今早（3月4日）本港大部份地區氣溫下降至15度左右。天文台預測，本港今日多雲，天氣清涼。有驟雨，初時雨勢有時較為頻密，局部地區有雷暴。日間氣溫徘徊在18度左右，稍後驟雨逐漸減少；吹和緩至清勁北至東北風。



天文台展望，未來一兩日早上仍然清涼，天色逐漸好轉。接近周末日間乾燥。周末期間風勢頗大。



圖為截至3月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖香江▼



隨後一兩日天色逐漸好轉

天文台指出，高空擾動會在今日遠離廣東，該區驟雨逐漸減少。同時，東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸天色逐漸好轉。而一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間至下周初影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月4日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 壯麗瀑布雲▼



明日「驚蟄」初時有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）為二十四節氣「驚蟄」，料均大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎17至22度。 周五（6日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，最低仍為17度，最高23度。

周六（7日）及下周日（8日）均部份時間有陽光，最低氣溫分別18及17度，最高為21及20度，其中周六料日間乾燥。下周一（9日）及下周二（10日）同大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低均為18度，最高21及22度。下周三（11日）及下周四（12日）均短暫時間有陽光，最低分別18及19度，最高分別22至23度。