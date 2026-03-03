天文台料周三市區最低16度　周四驚蟄起天色漸明朗　周末氣溫稍降

【明天的天氣／天文台／HKO／明天的天氣／驚蟄／打小人】天文台今日（3月3日）指出，高空擾動會在明日（4日）遠離廣東，本港驟雨逐漸減少，受東北季候風影響，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低16度，最高升至19度。



受較乾燥的季候風補充影響，隨後一兩日廣東沿岸天色逐漸好轉，周四（5日）為二十四節氣的「驚蟄」，天文台料初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。而一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間至下週初影響廣東沿岸，氣溫稍降。



3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，不時下毛毛雨。（夏家朗攝）

明天的天氣：初時雨勢有時頗大及有幾陣雷暴

一道冷鋒於今日（3日)初時橫過廣東沿岸，而東北季候風隨後影響該區，整日天陰，因而未能看到「元宵月食」；到深夜一個雷雨區由北向南橫過本港，天文台在深夜11時25分發出今年第二個黃色暴雨警告信號。

天文台指高空擾動會在明日（4日）遠離廣東，，該區驟雨逐漸減少，同時東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。天文台預測本港明日吹東北風4至5級，多雲有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣雷暴日間驟雨逐漸減少；早上清涼，市區氣溫最低16度，日間最高回升至約19度。

3月3日正月十五元宵節整日天陰多雲，有市民在添馬公園享受休閒。（夏家朗攝）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料3月5日「驚蟄」起天逐漸轉好，但早晚仍較清涼。（天文台圖片）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎16至23度。（天文台圖片）

天文台3月3日晚上11時20分更新九天天氣預報，料3月6日較為乾燥，其後相對濕度回升。（天文台圖片）

3月3日元宵節晚上有月全食，在月球完全被地球本影覆蓋的一小時，更會變成紅色，可惜全晚有厚雲，完全看不到，不過遠在澳洲，則可看到這晚「元宵血月」。（澳洲港人潘太提供圖片）