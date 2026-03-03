天文台料周三市區最低16度 周四驚蟄起天色漸明朗 周末氣溫稍降
撰文：倪清江
出版：更新：
【明天的天氣／天文台／HKO／明天的天氣／驚蟄／打小人】天文台今日（3月3日）指出，高空擾動會在明日（4日）遠離廣東，本港驟雨逐漸減少，受東北季候風影響，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低16度，最高升至19度。
受較乾燥的季候風補充影響，隨後一兩日廣東沿岸天色逐漸好轉，周四（5日）為二十四節氣的「驚蟄」，天文台料初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。而一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間至下週初影響廣東沿岸，氣溫稍降。
明天的天氣：初時雨勢有時頗大及有幾陣雷暴
一道冷鋒於今日（3日)初時橫過廣東沿岸，而東北季候風隨後影響該區，整日天陰，因而未能看到「元宵月食」；到深夜一個雷雨區由北向南橫過本港，天文台在深夜11時25分發出今年第二個黃色暴雨警告信號。
天文台指高空擾動會在明日（4日）遠離廣東，，該區驟雨逐漸減少，同時東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。天文台預測本港明日吹東北風4至5級，多雲有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣雷暴日間驟雨逐漸減少；早上清涼，市區氣溫最低16度，日間最高回升至約19度。
▼ 2025月3月5日驚蟄習俗打小人▼
+8
有紀錄最暖冬季 天文台：2月氣溫平均較正常高3度 歷來第二高元宵節天氣｜天文台︰高空擾動相關驟雨漸移向珠江口 籲帶傘出門元宵天氣｜今日間中有驟雨 稍後有幾陣雷暴 逐步轉涼晚上約16度元宵節｜天文台料16度挑戰近9年最凍紀錄 能否看到月食視乎2因素天氣．最新｜黃色暴雨警告生效 天文台料今日初時雨勢有時頗大