天文台app下半年推韓國及泰國天氣資訊　將續增港人喜愛旅遊地點

天文台今日（23日）公布下半年將在「我的天文台」手機應用程式，逐步推出韓國及泰國多個城市的定點天氣資訊試驗版，提供當地天氣實況資訊及天氣預測等。用戶即使在這些國家旅遊，亦能透過程式掌握當地最新官方天氣資訊。



天文台台長陳栢緯表示，相關資訊獲當地氣象部門授權使用，未來會繼續增加港人喜愛的旅遊目的地。至於有沒有機會加入港人喜愛的日本，陳栢緯稱會與不同國家的氣象部門磋商，適當時候會作公布。



天文台3月23日氣象日公布全年預測。（左起）助理台長（航空氣象服務）陳世倜、助理台長（輻射監測及評估）李立信、台長陳栢緯、助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟與助理台長（天氣預測及警告服務）鄭元中一同出席。(洪戩昊攝)

「我的天文台」手機應用程式下半年將逐步推出韓國及泰國多個城市的定點天氣資訊試驗版。（洪戩昊攝）

會否加入日本天氣資訊？ 台長：會與不同國家氣象部門磋商

繼於2024年在「我的天文台」手機應用程式推出「大灣區天氣資訊」，天文台今年下半年將逐步推出韓國及泰國多個城市的定點天氣資訊試驗版，提供當地天氣實況資訊及天氣預測等。用戶即使在這些國家旅遊，亦能透過程式掌握當地最新官方天氣資訊。

天文台台長陳栢緯指，相關資訊獲當地氣象部門授權使用，未來會繼續增加港人喜愛的旅遊目的地。至於有沒有機會加入港人喜愛的日本，陳栢緯稱會與不同國家的氣象部門磋商，適當時候會作公布。

天文台台長陳栢緯稱會與不同國家的氣象部門磋商加入當地天氣資訊，適當時候會作公布。。(洪戩昊攝)

推「沿岸海面高度」新網頁 提供潮汐站水位預測

陳栢緯表示，天文台亦推出了「沿岸海面高度」新網頁（試驗版），提供全港14個潮汐站未來12小時的總水位預測。預測不但反映天文潮汐，同時將與熱帶氣旋相關的風暴潮及其他氣象因素所造成的水位異常納入考慮。

在「我的天文台」手機應用程式中的「實時潮汐圖」亦已加入總水位預測資訊，方便市民計劃沿岸活動，或在有需要時提前採取適當預防海水淹浸的措施。

當預測香港有機會受到顯著的越堤浪影響時，天文台會在熱帶氣旋警報內加入越堤浪的預報訊息。（洪戩昊攝）

雖然沿岸海面高度預測不包含越堤浪等波浪效應，但考慮到越堤浪是其中一個可能造成沿岸海水淹浸的因素，因此當預測香港有機會受到顯著的越堤浪影響時，天文台會在熱帶氣旋警報內加入越堤浪的預報訊息，提醒市民面向哪個方向的海岸可能受影響。

天文台推出「沿岸海面高度」新網頁（試驗版）。（洪戩昊攝）

將推更多地區的「香港暑熱指數」數據

為協助市民應對炎熱及潮濕的夏季，天文台會在今年第二季於網站推出更多地區的「香港暑熱指數」數據，以反映各區的溫度、濕度、風速及太陽照射的綜合影響。

預報技術方面，陳栢緯指，天文台內部試行了很多不同的新技術，有些跟AI相關，用作預報大雨及大雨後數天；另有一些經傳統模式製作出來的預報。不過，因為案例較少，準繩度仍有待觀察。