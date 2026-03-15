回南天殺到｜天文台料周三起煙雨有薄霧　一連三日相對濕度達95%

【明天的天氣／天文台／HKO／回南天／潮濕／抽濕機】天文台今日（15日）指出，現時影響廣東的乾燥東北季候風會在未來數日逐漸緩和，該區天氣漸轉潮濕，日間溫暖，預測本港周三（18日）起出現春季回南天情況，沿岸有薄霧，有一兩陣微雨，周三至周五（20日）二十四節氣「春分」，相對濕度最高達95%。



天文台3月15日上午11時半分更新九天天氣預報，料由18日起相對濕度較為偏高，介乎70%至95%。（天文台圖片）

3月18日(星期三)——晚上沿岸有薄霧；相對濕度75-95%。

3月19日(星期四)——晚有薄霧及一兩陣微雨；相對濕度70-95%。

3月20日(星期五)——有一兩陣微雨及薄霧；相對濕度75-95%。

3月21日(星期六)——有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月22日(星期日)——早上有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月23日(星期一)——早上沿岸有薄霧。；相對濕度70-90%。



近日氣溫回升及天晴，3月14日星期六有青少年在將軍澳海濱公園籃球場打波。

近日氣溫回升及天晴，3月14日星期六有青少年在將軍澳海濱公園籃球場打波。

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近日氣溫回升及天晴，3月14日星期六有青少年在將軍澳海濱公園籃球場打波。

明天的天氣：天晴乾燥 內陸地區日夜溫差較大

東北季候風今日影響廣東沿岸，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁，康樂及文化事務署今早宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘及大浪灣泳灘，以及西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。現時之火災危險警告為黃色，表示火災危險性頗高。

天文台預測明日（16日）大致天晴，日間乾燥，相對濕度介乎55%至85%，內陸地區日夜溫差較大，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎18至24度，吹東風4級，離岸間中5級。周二（17日）仍然較好天，部分時間有陽光，吹東風4級，初時離岸間中5級，氣溫介乎19至24度。

天文台3月15日上午11時半分更新九天天氣預報，預測本周中起回南天，潮濕有微雨。（天文台圖片）

周三至周五早晚有薄霧及一兩陣微雨 周四氣溫最高26度

天文台預測周三（18日）天色轉差，吹東風2至3級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣溫介乎20至24度；周四吹微風2級，大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫升至介乎20至26度；周五（20日）「春分」，吹微風2級，漸轉東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣微雨及薄霧，氣溫回落至20至24度。

天文台預測周三至周五相對濕度偏高，介乎70%至95%，周三及周五下限更只有75%，相當潮濕。

▼3月2日 維港大霧▼



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