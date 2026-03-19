周四28.1度創今年新高 天文台料明日春分早上20度 將軍澳18度
【春分／明天的天氣／天文台／HKO／回南天／潮濕／抽濕機】天文台今日（19日）在尖沙咀總部錄得市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）28.1度，創今年氣溫新高。一股清勁的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，預測明日（20日)二十四節氣「春分」早上7時，市區降至20度，其他各區低一、二度，將軍澳比打鼓嶺及上水低1度，料只有18度。
九天天氣預報顯示，預測明日較為潮濕，相對濕度最高達95%，早上沿岸有薄霧；周六（21日）及下周日（22日）早上有一兩陣微雨。
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明天的天氣：一夜跌8度 春分有幾陣微雨 早上沿岸有薄霧
天文台料一股清勁的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，一道雲帶會覆蓋該區，預測本港明日（20日)春分吹東風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧，氣溫介乎20至24度。
將軍澳明早料降至18度 比打鼓嶺和上水低1度
天文台自動分區天氣預報顯示，市區氣溫會明早7時降至20度，即比今日下午28.1度跌8度。其他各區明早多數降至19度，最低不是北區打鼓嶺，而是將軍澳，料只有18度，比打鼓嶺和上水低1度，與流浮山和石崗一樣。將軍澳今日最高28.7度，而上水更高見30.1度。
周末早上有一兩陣微雨 周六風力較大
天文台預測周六（21日)吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，早上有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎20至24度；下周日（22日）吹東風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，日間氣溫最高25度。
天文台指隨着偏東氣流緩和，下周初至中期廣東天色逐漸好轉，日間相當溫暖，內陸地區炎熱，預測下周一（23日）吹東風3至4級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎21至26度，下周二（24日）至周五（27日）氣溫介乎21至27度，下周六（28日）介乎20至27度。
下周部分時間有陽光 日間相當溫暖
天文台預測下周二（24日)部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間相當溫暖；到周三（25日）早晚部分時間多雲，日間大致天晴及相當溫暖；周四（26日）早晚部分時間多雲，日間大致天晴及相當溫暖；周五（27日）大致多雲，日間部分時間有陽光及相當溫暖；到周六（28日）部分時間有陽光，日間相當溫暖。
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