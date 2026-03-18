天文台料明晚至周五春分市區氣溫一夜跌7度　一區早上低上水2度

【明天的天氣／天文台／HKO／春分／回南天／潮濕／抽濕機】未來兩日天氣變化較大，天文台今日（18日）指出，明日（19日）日間相當溫暖，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料再升至27度，不過受偏東氣流影響，氣溫傍晚開始回落，到午夜降至21度，周五（20日）二十四節氣「春分」早上，降至20度，一夜跌7度；自動分區天氣預報顯示，周五早上7時，將軍澳料只有18度，分別比打鼓嶺低及上水低1及2度。



九天天氣預報顯示，預測明日及周五較為潮濕，相對濕度最高達95%，早上沿岸有薄霧；周六（21日）至下周一（23日）一兩陣微雨。



10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，現場可拍攝到橫臥西九草地、背向中環景色。（梁鵬威攝）

3月19日(星期四)——早上沿岸有薄霧；相對濕度65-95%。

3月20日(星期五)——早上沿岸有薄霧；相對濕度75-95%。

3月21日(星期六)——有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月22日(星期日)——早上有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月23日(星期一)——上有一兩陣微雨；相對濕度70-90%。

3月24日(星期二)——早上沿岸有薄霧；相對濕度65-90%。



天文台3月18日下午4時半分更新九天天氣預報，料由19日起有薄霧或微雨，相對濕度較為偏高，上限達90%至95%。（天文台圖片）

明天的天氣：大致多雲 早上沿岸有薄霧

天文台尖沙咀總部今日下午錄得全日最高27.8度，比暫時錄得的今年最高溫度27.9度只低0.1度(2月16日錄得)。

天文台指廣東地區明日風勢微弱，早上沿岸有薄霧，日間相當溫暖，市區氣溫介乎21至27度，吹微風2級，大致多雲，早上沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光及相當溫暖。

受偏東氣流影響，天文台預測周五（20日）「立春」至周末期間華南沿岸風勢較大，而一道雲帶亦會覆蓋該區。周五市區氣溫介乎20至23度，吹東風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣微雨，早上沿岸有薄霧。

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，創作團隊Air Giants機械工程總監Robert Nixdorf介紹展品高度與他相若。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，創作團隊Air Giants機械工程總監Robert Nixdorf介紹展品高度與他相若。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，創作團隊Air Giants機械工程總監Robert Nixdorf介紹展品高度與他相若。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，創作團隊Air Giants機械工程總監Robert Nixdorf介紹展品高度與他相若。（梁鵬威攝）

將軍澳周五早上7時降至18度 低過打鼓嶺

天文台自動分區天氣預報顯示，市區氣溫會由明日下午最高27度逐潮回落，到午夜降至21度，周五早上7時降至20度，其他各區多數19度，最低不是北區打鼓嶺，而是將軍澳，料只有18度，比打鼓嶺低1度、比上水低2度。

天文台自動分區天氣預報顯示，3月20日「春分」早上7時，將軍澳料只有18度，比打鼓嶺低及上水低1至2度。(天文台圖片)

周六（21日）吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗；下周日（22日）吹東風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。天文台料兩日市區氣介乎20至24度。

天文台3月18日下午4時半分更新九天天氣預報，預測隨後兩日現回南天，有薄霧或微雨。（天文台圖片）

天文台3月18日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎20至27度。（天文台圖片）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，參觀者可輕靠充氣巨型貓咪或者輕撫貓身。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，參觀者可輕靠充氣巨型貓咪或者輕撫貓身。（梁鵬威攝）

10米長英國互動裝置《夢遊喵境》於3月19至4月7日登陸西九文化區第三屆「西九家FUN藝術節」展出，3月18日率先亮相，「兩大一小」貓咪家庭料在復活節及清明節連假，吸引大批市民及遊客到來打卡。（梁鵬威攝）

下周初至中期廣東沿岸天色逐漸好轉 周三起市區升至27度

天文台料隨着偏東氣流緩和，下周初至中期廣東沿岸天色逐漸好轉，預測周一（23日）吹東風3至4級，短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，市區氣溫介乎20至25度；周二（24日）吹東風3級，短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫回升至仲乎21至26度；下周三至五（25至27日)吹東風2至3級，部分時間有陽光，日間相當溫暖，氣溫介乎21至27度。